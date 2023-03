Bori Fati, en El Partidazo de COPE: "Ansu quiere seguir en el Barça; yo, como padre, pienso otra cosa"

Hace mucho que el padre del futbolista Ansu Fati no hablaba y lo hizo este martes en El Partidazo de COPE, cuando el delantero es noticia por su posible futuro. Bori Fati llevaba mucho tiempo en silencio, en segundo plano, para no interferir en ninguna decisión sobre su hijo.

Una grave lesión marcó su incipiente carrera. Sin embargo, Ansu se encuentra mejor que nunca: "Está muy bien de cabeza y de todo. No tiene ningún problema. ¿Cómo va a estar deprimido, con tanta familia y gente con la que habla?", le preguntaba a Juanma Castaño.

Bori Fati cree que su hijo, incluso, ha salido más reforzado tras su lesión: "Ansu lleva ya cuatro años en la élite, parece mentira, y físicamente está súper bien. Ahora tiene más velocidad y es más explosivo que antes. Porque cuando tiene confianza, tiene más velocidad. Ansu está como un toro", sentenció.





¿Y por qué Xavi no cuenta con él?

Bori Fati parte de que lo justo es que cada jugador "dispute su sitio en el campo", incluso puede entender que Xavi Hernández, como entrenador "tenga sus razones. El equipo gana, está doce puntos por encima del Madrid, y no se toca". Bori Fati no solo "no estoy disgustado con Xavi", sino que en Xavi "es ídolo" de Ansu desde hace años.

"Xavi es entrenador, es buen tío. Xavi le puso a Ansu un trabajo específico y le está ayudando". Sin embargo, que Ansu Fati esté contando tan poco para Xavi es algo que a Bori Fati mantiene bastante enfadado "como padre": "Como padre estoy enfadado, sí, como cualquier padre. Porque ver a Ansu poco tiempo te cabrea un poquito".

Y cuando Bori Fati habla con el director deportivo, Mateu Alemany, o con Jordi Cruyff, en las conversaciones "les digo que merecemos mucho más. Ansu cuando juega antes de lesionarse, estaban Messi, Suárez, Dembélé, Griezmann... Mateu siempre me dice la verdad y me dice que siempre ha querido a Ansu. Me molesta que le den un minuto, dos minutos o tres minutos. Los delanteros que están son fenómenos, pero estamos hablando de Ansu Fati, de la Selección de España, no es cualquier chico. Es un chico que salió de La Masía. Si no le das eso, ¿qué le vas a dar?. Ansu merece mucho más, estamos hablando del '10' del Barcelona", pide Bori Fati.

El 'quid' de la entrevista vino cuando Juanma Castaño le preguntó si ve a su hijo fuera del Barça si el cuerpo técnico sigue sin contar con él: "En el Barça me dicen que han apostado mucho por Ansu, eso me lo dicen claro. Cuando me senté con Jorge Mendes (su representante), lo primero que me dice es que Ansu quiere quedarse y va a seguir jugando en el Barcelona. Pero yo como padre pensaba otra cosa, y Ansu no está de acuerdo con eso. Ansu tenía ofertas y Bartomeu no quiso escucharlas. Si él sigue aquí, yo me voy a Sevilla", sentenció.

"Por Ansu, sí, creo que se quedaría. Tiene un contrato, aunque depende de lo que piense el Barça. Pero si es por mí, yo quiero ver a Ansu triunfar porque es un tío que viene para triunfar".

"Ansu siempre ha dado la cara por el Barça, y cuando estaba de capa caída, todo el mundo quería que jugara Ansu, incluso se adelantó su recuperación. Y ahora que Ansu está, ¿qué pasa? ¿Tenemos que olvidarnos de él?", se preguntó Bori Fati.

Escasa participación en Catar 2022

Ansu Fati fue convocado con Luis Enrique para jugar en el Mundial de Catar, aunque su participación fue prácticamente escasa. En este sentido, Bori Fati fue duro: "Soy fan número uno de Luis Enrique. Pero para lo que pasó, prefería que no hubiera ido. Pero vas ganando 7-0 a Costa Rica ¿y no puedes ponerle ni a calentar? Lo pasó mal en el Mundial", confesó.

Ansu Fati, a su llegada a la concentración con la SelecciónEFE





Comparó a Ansu Fati con el camino que ha tenido Vinicius en el Real Madrid: "¿Recordáis que hace dos años matábais a Vinicius?", le planteaba a Juanma Castaño. "¿Y ahora qué? Pedimos que tenga continuidad y apoyo: yo pido que lo cuiden, no pido otra cosa", finalizó.

¿Y si el Real Madrid llamara a su puerta? "Yo pienso mucho en el Sevilla, en volver a casa. Ahora mismo no valoraría una oferta del Madrid, porque Ansu no lo aceptaría. Yo no puedo meter a Ansu donde él no quiere. Pero yo jamás hablaré mal del Madrid porque son dos clubes muy grandes y nunca sabes lo que el mundo te va a deparar... Nunca sabes donde te va a llevar".