Bordalás, en Tiempo de Juego: "Mi objetivo es entrenar algún día a un equipo donde pueda pelear por títulos"

Tras rozar la pasada temporada la Champions League y finalizar en quinta posición la campaña, José Bordalás vuelve a tener a su Getafe peleando por Europa. Los madrileños son ahora mismo quintos, con 16 jornadas disputadas, con los mismos puntos que la Real Sociedad, cuarta. El técnico azulón repasa la actualidad del Getafe en los micrófonos de Tiempo de Juego.

“A estas alturas del campeonato tener los puntos que tenemos no lo pensaban ni los más optimistas. Tiene muchísimo mérito”, reconoce el alicantino que sigue sacando el máximo rédito a su plantilla, en especial a sus tres delanteros que continúan con unas cifras elevadas de goles: "Mata, Molina y Ángel tienen confianza y compromiso. Entienden lo que les pido".

Para Bordalás el éxito se basa solo en el esfuerzo: "No creo en la suerte, creo en el trabajo y si dejas de trabajar, dejas de sacar buenos resultados", reconoce. En la agenda de equipos más grandes desvela cuál es su sueño en el fútbol. "Siempre pienso en crecer y en mejorar y ese es mi objetivo algún día poder entrenar a un equipo donde poder conseguir títulos".

Preguntado por las críticas al juego del equipo y su defensa a ultranza tras el partido ante Osasuna apunta que “en aquel momento no me refería a Arrasate, si no a unos comentarios que se venían haciendo temporadas atrás con un objetivo claro condicionar y restar mérito a este equipo”.

“Somos el equipo de Europa que más balones recupera en campo rival, hay muchos números muy positivos que nadie habla de ellas. No es casualidad que un equipo como el Getafe esté ahí, no es casualidad”, puntualiza.

Esta semana su equipo se juega el pase a dieciseisavos de final de la Europa League: “El jueves tenemos un partido importantísimo, nos jugamos la clasificación. El empate nos vale, pero siempre afrontamos los partidos para intentar ganarlos y es lo que vamos a hacer. Sabemos que va a ser muy difícil y que cualquiera puede sorprenderte”.

Por último habla de refuerzos: “¿A quién no le gusta Aleña? Un jugador con muchísima calidad, gol y llegada, pero en el Barcelona es muy difícil ser titular”. “Jugar en el Getafe siempre es positivo porque los jugadores se revalorizan y crecen y eso es bueno para un profesional”.