Bordalás se carga a Cabaco pese a sus disculpas en redes sociales

Corría el minuto 31 de partido en el Coliseum Alfonso Pérez y el Villarreal ganaba 1-2 en el campo del Getafe. En ese momento José Bordalás, técnico local, decidió restructurar el equipo y retirar al central uruguayo Eric Cabaco, que estaba jugando de lateral derecho, para dar entrada a Ángel Rodríguez.

Cabaco no se tomó muy bien el cambio y nada más retirarse del campo pateó con fuerza una botella de agua en dirección a la grada mientras mascullaba varios improperios por la sustitución. Las cámaras volvieron a enfocarle durante el encuentro y su enfado seguía siendo visible. Tras el partido Bordalás, preguntado en rueda de prensa, restó importancia al suceso y dijó que se trataría de puertas para dentro y eso ha hecho.

El uruguayo es la principal ausencia en la lista de convocados del equipo madrileño para el partido ante el Eibar de este domingo. Cabaco, que había sido titular en los tres últimos partidos, no ha sido citado pese a pedir disculpas durante la semana en un vídeo en redes sociales. Habrá que ver cuándo le levanta el castigo su míster que este sábado no ha querido contestar a preguntas sobre el tema. "Ese tema no voy a volver a hablar. Es un tema que han pasado dos semanas y es un tema que no quiero hablar", dijo.