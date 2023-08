Bono, nuevo portero del Al Hilal

El club saudí Al Hilal anunció hoy el fichaje del portero marroquí Yassine Bono, donde militará por tres temporadas, procedente del Sevilla. En un vídeo difundido por el club en la plataforma X, anteriormente Twitter, se muestra al guardameta marroquí sentado en una silla con los guantes de portero para anunciar que ya forma parte de la plantilla. El equipo no ha dado más detalles sobre el fichaje, como es habitual, pero fuentes de la operación informaron en Atenas, donde jugó su último partido con el Sevilla en la Supercopa de Europa el pasado miércoles, de que el internacional marroquí iba a ser traspasado a cambio de unos veinte millones de euros.



Bono, de 32 años, llegó al Sevilla en el verano de 2020 cedido por el Girona y al siguiente el club hispalense ejerció la compra de su ficha por cuatro millones de euros. El guardameta, habitual titular del Sevilla en estos años, fue en la antepasada campaña el portero menos goleado de LaLiga, el primero de este club en conseguir este galardón.



Bono se une así al conjunto saudí que anunció también esta semana otro fichaje estrella, el de Neymar, procedente del Paris Saint Germain (PSG). El club árabe es uno de los clubes árabes y asiáticos más importantes, ya que es el equipo más coronado de la liga doméstica (18 títulos) y de la AFC Champions League (4 títulos), entre otros.

El Sevilla lo hace oficial

El portero marroquí Yassine Bono, quien no regresó con la expedición sevillista desde Atenas tras la derrota del miércoles en la Supercopa de Europa ante el Manchester City (1-1, 5-4 en los penaltis), ha sido traspasado por el Sevilla al conjunto saudí del Al-Hilal, anunció en la noche de este jueves el club andaluz.



El internacional marroquí, uno de los puntales del equipo entrenado por José Luis Mendilibar, se marcha al fútbol de Arabia Saudí en un traspaso cifrado en algo más de 20 millones de euros, según fuentes de la operación, si bien el Sevilla no ha precisado en su comunicado los detalles del acuerdo alcanzado con el Al-Hilal.

Bono, nacido hace 32 años en Montreal (Canadá), ha cerrado su trayectoria de cuatro temporadas en el conjunto sevillista con un balance de 142 partidos jugados, 58 porterías a cero, dos títulos de la Liga Europa (2020 y 2023) ganados y un Trofeo Zamora y su designación como mejor tercer portero del mundo en la gala The Best de la FIFA por su gran campaña 2021-22



En ese curso, además, anotó un gol tras incorporarse al ataque en el tiempo añadido de un partido liguero disputado en Valladolid y que propició el empate de los nervionenses.



El marroquí se despedirá del sevillismo en un acto oficial en las próximas fechas, cuando sus compromisos lo permitan, informó el club hispalense, que le dio las gracias con el siguiente mensaje: "El Sevilla FC agradece a Bono su trabajo y desempeño en esta etapa que cierra y le desea la mejor de las suertes en este nuevo futuro que se le abre. ¡Gracias, Bono!".



El internacional con Marruecos llegó al Sevilla en el verano de 2019, cedido por el Girona con una opción de compra de 4 millones de euros que la entidad sevillista ejerció al final de esa campaña 19-20, en la que empezó como suplente del checo Tomas Vaclík, aunque las lesiones de éste le permitieron hacerse con la titularidad.



El portero destacó especialmente tras la vuelta del fútbol después del confinamiento por la pandemia, pues jugó el último tramo de LaLiga y la fase final de la Liga Europa disputada en Alemania y que, con grandes actuaciones suyas ante el Wolverhampton en los cuartos, el Manchester United en la semifinal y el Inter de Milán en el duelo por el título, terminó conquistando el Sevilla.



En la siguiente temporada jugó 45 encuentros, 33 de LaLiga y el resto de Liga de Campeones y Copa del Rey, y en la 2021-22, ya con el serbio Marko Dmitrovic como competencia en la portería, siguió siendo titular salvo en el paréntesis de su marcha a la Copa de África en enero, un curso que redondeó con el logro de alzarse con el primer Trofeo Zamora de la historia del Sevilla.



Bono ganó este máximo galardón para un portero en LaLiga con 24 goles recibidos en 31 encuentros disputados y un coeficiente de 0,77 tantos encajados.



En 2023, el arquero marroquí asistió a la gala The Best de la FIFA al ser nominado entre los mejores porteros del mundo gracias a su magnífica campaña anterior, acto en el que finalizó tercero en las votaciones por detrás del argentino Emiliano Martínez y del belga Thibaut Courtois.



En la pasada temporada 2022/23, Bono jugó 36 partidos entre LaLiga, la 'Champions', la Copa del Rey y la UEFA Europa League, donde, con grandes paradas en las eliminatorias ante Manchester United y Juventus, volvió a ser decisivo para que el Sevilla conquistara su séptimo título de la Liga Europa al ser el héroe en la tanda de penaltis de la final ganada al Roma.