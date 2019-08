A Bartomeu no le quita el sueño que Neymar pueda acabar en el Real Madrid

Nuestra compañera Helena Condis ha informado que altos cargos del Barcelona admiten a la Cadena COPE que hay negociaciones abiertas con el PSG por Neymar, pero desde el club blaugrana siguen viendo la operación extremadamente complicada.

Al mando de esas negociaciones está el presidente Josep María Bartomeu. Como venimos contando, el presidente solo contempla la operación a partir del intercambio de futbolistas, ofreciendo a jugadores como moneda de cambio. Aunque no dan nombres, sabemos que uno de ellos es Coutinho. El brasileño, a quien se le busca salida, podría ser la llave de la 'Operación Neymar'.

Uno de los problemas que puede tener el Barça con la posible vuelta de Neymar sería la alta masa salarial que tendría el equipo, sin embargo, desde el club blaugrana aseguran que en la decisión sobre el fichaje del brasileño 'se impone el criterio deportivo al económico' y además indican que siempre se pueden buscar soluciones en temas salariales.

Además, desde la cúpula directiva del Barcelona no se descarta el escenario de que Neymar se quede un año más en París. El presidente Bartomeu tiene dudas de que realmente el PSG quiera venderlo y menos al equipo de la Ciudad Condal y uno de los los motivos es porque no acaban de entender que hasta ahora el director deportivo del club parisino, Leonardo, no lo haya puesto en el mercado y lo haya hecho justo dos días después de que se cerrase el mercado en la Premier.

En cuanto a la posibilidad de que Neymar acabe en el Madrid, desde el Barcelona han asegurado a Helena Condis que 'no les quita el sueño' y añaden que ellos están muy satisfechos con la plantilla que han confeccionado y también con los fichajes que han hecho este verano.

Por último, el club blaugrana niega que el presidente Bartomeu vaya a viajar a París esta semana como se ha publicado, aunque sí que es verdad que el próximo jueves y viernes Bartomeu se verá cara a cara en Liverpool con su homólogo en el PSG Nasser Al-Khelaifi en la Asamblea de la ECA.