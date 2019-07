El Barça no ha presentado oferta por Neymar y se contempla intercambio por Coutinho; Junior, cerca del Barça

El futuro de Neymar sigue estando en el aire. Este lunes el jugador brasileño volvió a París para realizar los primeros entrenamientos con el PSG y también para reunirse con el director deportivo del club parisino, Leonardo. A pesar de esta vuelta al trabajo, Neymar no ha viajado a Alemania donde el PSG disputa este martes un amistoso ante el Dinamo Dresde.

Según ha informado Helena Condis en Deportes COPE, Neymar sigue tensando la cuerda con el PSG, pero el jeque Nasser Al-Khelaïfi no pondrá las cosas fáciles y tanto el jugador como el Barcelona saben que la operación es complicada.

Helena Condis ha añadido que de momento el club blaugrana no ha presentado ninguna oferta formal al PSG. Hay unanimidad dentro de Can Barça a favor de vuelta del brasileño, pero no a cualquier precio ya que no están dispuestos a realizar ninguna oferta millonaria y solo contemplan una operación con intercambio de jugadores donde entraría Coutinho. Desde el Barça tasan a Coutinho en 150 millones de euros. Sobre ese intercambio de jugadores, Helena señala que la opción Dembélé es innegociable.

.@Dembouz NO tiene intención de salir,ni ser moneda de cambio en un hipotético retorno de Ney.El Barça le asegura qes intransferible, q confían en él como presente y futuro.Dembélé afronta la competencia seguro de sí mismo y convencido qse entenderá con Griezmann. @deportescope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) July 16, 2019

Y siguiendo en el posible capítulo de entradas en el Barça, desde COPE Sevilla, nuestro compañero Andrés Ocaña informa que el Barcelona ya se ha puesto en contacto con el jugador. La operación rondaría los 30 millones de euros.