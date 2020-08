Bartomeu estaría dispuesto a dimitir a cambio de que Messi se quede

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, estaría dispuesto a dimitir a cambio de que Leo Messi reconsidere su decisión de irse del club, según anunció TV3. El paso al lado, en principio, solo lo daría Bartomeu y su junta directiva continuaría al mando del FC Barcelona. Manolo Oliveros ha confirmado esta noticia adelantada por TV3.

Leo Messi siempre ha dicho que quiere retirarse como azulgrana.EFE

La mala relación de Messi con el presidente viene de lejos y se vio como uno de los motivos que llevó al argentino a mandar el martes el burofax al club azulgrana para informarle de su intención de irse.

Bartomeu pediría también que Messi dijera en público lso problemas que ve en el club para haber tomado la decisión de marcharse.

LAS RAZONES DE SU MARCHA

Leo Messi le comunicó el pasado martes al Barcelona que quería marcharse del club a través de un burofax. En El Partidazo de COPE a se informó esa misma noche las razones por las que el astro argentino tomaba esta decisión: Como ya adelantó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE tras la humillante derrota ante el Bayern de Munich (8-2), Messi se marcharía del club si no había importantes cambios. Esta sería la razón principal, su descontento con la directiva ante la falta de cambios y las posibles salidas de jugadores que el astro argentino no aprobaría, como es el caso del uruguayo Luis Suárez. No se fía de la directiva, no les ve competentes para revertir la situación, cree que son incapaces de montar un equipo competitivo, y no le ha gustado el trato que han recibido algunos de sus compañeros, en particular Luis Suárez.

20 AÑOS EN EL BARCELONA

Messi a sus 33 años, llegó al Barcelona en el año 2000, con solo 13 años, desde entonces no ha abandonado la disciplina culé, formando parte de la primera plantilla desde la temporada 2004/2005. Tras 34 títulos y 6 balones de oro, Messi dice adiós al Barcelona.

Ahora se especula con su futuro en grandes equipos europeos como Manchester City, Paris Saint-Germain o Inter de Milán, incluso no se descarta una regreso hacia su Argentina natal, en Newell's.