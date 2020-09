"Con lo que Bale ha hecho por el Real Madrid, deberían besar el suelo por donde pisa", dice su agente

El representante de Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha cargado contra el Real Madrid y contra sus aficionados por el trato que se le ha dado al futbolista galés durante su etapa como jugador 'blanco'.

Bale, cedido durante una temporada en el Tottenham, será feliz en el club inglés: "Estoy seguro de que si las cosas salen realmente bien, no tendremos ningún problema. Este es el club en el que quiere jugar, no veo ningún problema si quisiera quedarse otro año", dijo Barnett este martes en una entrevista concedida a la emisora BBC 4.

Barnett va más allá con respecto a esa opción de seguir en el Tottenham: "Espero que no surja el tema de querer volver al Real Madrid. Va a tener tanto éxito en el Tottenham que querrá quedarse".

Barnett critica el trato del Real Madrid a Bale

Al margen de lo deportivo, las lesiones o las palabras de Zidane el pasado verano cuando comentó que la mejor opción para el galés es que se fuera, e incluso el malestar de parte de la afición, han pesado sobre la figura del galés: "En mi opinión, no se le ha tratado de forma correcta, cuando es alguien que ha hecho tanto por un gran club. Alguien que ha conseguido todo lo que ha hecho para el club en siete años tendría que haber sido mejor tratado", insistió Barnett sin concretar culpables: "No quiero culpar a nadie ni entrar en eso. Pero creo que lo que hicieron los aficionados fue una vergüenza, y el club no le ayudó".

Barnett fue más contundente: "Creo que Gran Bretaña debería estar orgullosa de él, y dejar de golpearlo y escribir lo que ha hecho y lo que ha conseguido. Y es indignante; y es lo mismo con el Real Madrid. Con lo que ha conseguido, deberían besar el suelo por donde pisa".