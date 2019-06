El Barcelona ficha hasta 2023 al meta brasileño Neto

El FC Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje del portero brasileño Norberto Murara, 'Neto', que llega procedente del Valencia CF a cambio de 26 millones de euros más otros 9 millones en variables, y que firmará hasta 2023.

"El jugador firmará contrato con el club para las próximas cuatro temporadas, hasta el final de la temporada 2022/23, con una cláusula de rescisión de 200 millones", confirmó el club blaugrana en un comunicado.

El campeón de LaLiga Santander destacó la "agilidad y velocidad" de movimientos de su nuevo guardameta. "El portero brasileño infunde presencia bajo palos. Su altura, casi de dos metros, combinada con su agilidad, hacen de Neto un portero que reduce la amplitud de la portería para un delantero", subrayó el Barça.

Además, en el club aseguran que el portero, que llega para ocupar la vacante de un Jasper Cillessen que ha hecho las maletas para rellenar precisamente su hueco en el Valencia CF --por lo que se completa el trueque de porteros--, se muestra "seguro" en las jugadas aéreas y en el uno contra uno.

El brasileño, de 29 años, ha militado en el conjunto valencianista entre 2017 y 2019, y previamente en la Juventus (2015-2017) y la Fiorentina (2011-2015) italianas, a la que llegó desde el Paranaense de su país (2002-2011).

Neto fue titular indiscutible en la Fiorentina pero, con su fichaje por la Juventus, se vio relegado a ser la sombra de Gianluigi Buffon. En el Valencia, salvo excepciones, ha sido titular ganándole el pulso a Jaume Doménech, aunque este fue el elegido por Marcelino García para defender la portería en la Copa del Rey, donde el club 'che' conquistó este año el título precisamente ante los azulgranas, donde ahora tendrá la dura competencia del alemán Marc-André ter Stegen.

Por su parte, el Valencia CF agradeció en un comunicado el "compromiso, esfuerzo y profesionalidad" de Neto durante las dos temporadas que ha sido valencianista.

