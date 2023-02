El Atleti intenta sacar un comunicado conjunto por el 'Caso Negreira' pero el Barcelona se opone

Según adelantó 'El Relevo', Miguel Ángel Gil Marín intentó este lunes que todos los clubes de LaLiga sacaran un comunicado conjunto de LaLiga por el 'Caso Negreira' y lo ocurrido con los pagos del Barcelona a Enriquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y al que se le pagaron más de 6 millones de euros. Finalmente, ese comunicado no ha salido a la luz por la oposición de Mateu Alemany, director deportivo del Barcelona. El Real Madrid tampoco se ha adherido a este movimiento promovido por Gil Marín porque primero, el respresentante del club blanco en la reunión ha dicho que querían escribir ellos el comunicado y, tras hacer una llamada, ha decidido no hacer nada.

Tebas le ha dicho a Alemany que en el comunicado del Barça se decía que era una práctica habitual de los clubes y que eso no es verdad porque no conoce ningún club que haga lo mismo que los azulgranas.

El Atlético de Madrid consideró "un tema muy grave" los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, hasta 2018, y remarcó que "se debe investigar y aclarar", según explicaron este lunes fuentes del club rojiblanco.



Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad madrileña, quiso convencer al "resto de clubes de la necesidad de emitir un comunicado común que mostrara la unidad de todos" los equipos "ante un asunto muy grave" que "afecta a todos en conjunto", añadieron las mismas fuentes.



"No ha sido posible y creemos que es un error", opinó el Atlético de Madrid, que insistió en una "postura muy clara: es un tema muy grave y por el bien de nuestro fútbol se debe investigar y aclarar completamente".

Si todo esto se acaba probando, aunque esté prescrito, la UEFA y la FIFA podría sancionar al Barcelona.