Ángel Torres: "¿No es más importante no ver el partido y cuidar que no les ocurra nada a nuestros abonados?"

El presidente del Getafe Ángel Torres ha sido claro este miércoles, tras conocerse la decisión del Ministerio de Sanidad de que el partido de la Europa League ante el Inter de Milán se juege sin público: "Haremos lo que nos digan las autoridades, tanto UEFA como el Ministerio, como todo el mundo. Lo primero, cuidar a los abonados", dijo al salir de las oficinas del Coliséum Alfonso Pérez.

Preguntado por el Comunicado de la Federación de Peñas del club azulón, contrario a la decisión de jugar a puerta cerrada (y en el que se insta al Gobierno a prohibir vuelos desde Italia), el presidente parece no entender el enfado de la afición: "¿Enfado por qué? ¡Será más importante no ver el partido para cuidar a nuestros abonados y que no ocurra nada! Aparte, hay que esperar al día 19".

Ángel Torres pide paciencia por el tiempo que queda aún hasta la celebración del partido: "La medida me parece perfecta. Quedan 15 días, paciencia. Estamos trabajando con UEFA, con FIFA y con el Ministerio". Y recuerda que "lo que ha sacado el Ministerio es que aconseja, no obliga, pero yo voy a respetarlo para proteger a mis abonados".