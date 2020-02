Ángel Torres: "Al Barça no se lo puedo negar, pero me da el 'tufillo' de que Ángel no es el elegido"

El delantero del Getafe Ángel Rodríguez es uno de los nombres que suenan para reforzar la delantera del Barça tras confirmarse la lesión de Ousmane Dembélé, además de la consabida de Luis Suárez.

El presidente del equipo azulón, Ángel Torres, contó con todo tipo de detalles en qué punto está el interés del equipo azulgrana y cómo acogería el Getafe la posible salida de su delantero.

Ángel, ante el interés del Barcelona: "Estoy tranquilo, son solo rumores" El delantero del Getafe asegura que lo único que sabe sobre ese posible interés del Barcelona en su fichaje es "por lo que ha salido en la prensa". 12 feb 2020 - 16:41

"Tengo buena relación con el Barça. Son meras especulaciones por la desgracia de los dos delanteros lesionados. En este momento, nadie del Barcelona ha hablado conmigo. Y si hubiera algún interés, se habría hecho porque tengo hilo directo con Ramón Planes. Igual el sábado nos encontramos la sorpresa, pero no lo creo. Se manejan nombres, pero ya le he dicho, que siga trabajando, que siga haciendo goles, que siga tranquilo… Y lo que tenga que pasar, pasará", declaró este miércoles Ángel Torres en el programa 'Tot Costa', de Catalunya Radio.

Es consciente de que una oferta del Barça es tentadora en todos los aspectos: "¿A quién no le apetecería ir al Barcelona? El club tiene que estar preparado para estas cosas. Ya nos ha venido el Espanyol por Cabrera, y esto funciona así: los poderosos tienen esa ventaja, aunque a los equipos modestos ese dinero nos viene bien, nos da mucho de sí".

La cláusula de Ángel es de 10 millones de euros: "No es un problema de cláusula, es un problema de que no puedo negarle al Barça, a un equipo tan grande, a un chico que nos ha dado un rendimiento espectacular. Hay cosas que discutir, pero el precio no sería un obstáculo".

Y si el Barça viniera, "no tendría ningún problema en negociar, al Barcelona no se le puede decir que no ni por un futbolista, ni por nadie. Yo alguna vez les he pedido algún futbolista y también me han ayudado, como otros clubes han hecho también. Nos haría trastorno, pero estamos preparados. Vamos a jugar el partido del sábado y lo que tenga que ser, será, pero no me da el tufillo de que Ángel sea el elegido".

Aún así, Ángel Torres recordó que todo en el club pasa por él: "Aquí sólo manda una persona, y eso es muy importante. Tanto el ascenso, como el descenso, como los fichajes. Cuando hay un problema, lo arregla, que para eso está, y lo demás son cuentos chinos. Me equivoco muchísimo porque hago muchas cosas".