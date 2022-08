Ancelotti: "Si estamos aquí es por mérito de Benzema; ahora, a por el Balón de Oro"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ponderó al francés Karim Benzema, quien anotó el segundo tanto en la victoria 2-0 frente al Eintracht de Fráncfort en la Supercopa de Europa, al asegurar que “no hay duda” de que le tienen que dar el Balón de Oro.



“Un jugador muy importante. Es un líder del equipo. Si estamos aquí es gran parte por mérito suyo. Ha acabado la temporada bien y ahora a por el Balón de Oro; ¿hay duda de esto? Yo creo que nadie tiene duda de esto, pero en el fútbol todo puede pasar”, dijo tras el encuentro en Movistar+.



Además, el técnico italiano analizó el partido: “Sabe bien. No ha sido un partido fácil, sobre todo al principio porque estaban muy cerrados y encontramos dificultad para aumentar el ritmo del partido. Siempre al principio de la temporada no puedes estar a tope, pero lo hemos manejado bien y estoy contento de empezar bien la temporada”, declaró.



“Empezamos bien. Tener un buen ambiente puede ayudar a tener mejores resultados y mejor juego. El ambiente es bueno; ganar ayuda a estar motivados y tener ilusión”, completó.



Ancelotti cerró la entrevista avisando de que hará rotaciones para el primer partido de LaLiga Santander el próximo domingo en Almería (22:00 horas CEST, M-2 GMT): “Los cambios eran para acabar el partido. Vamos a tener un partido donde los que no hayan jugado hoy van a jugar; el domingo voy a refrescar un poco el equipo”, aseguró.

Ancelotti, en rueda de prensa

"No necesitaba este partido para decir que tenemos un equipo serio y motivado, con ganas de seguir ganando. El partido ha sido más complicado de lo que se podía pensar, sobre todo en la primera parte. Con el gol de Alaba, el partido lo hemos comprobado. Seguimos siendo sólidos atrás, en las tres últimas finales no nos han marcado y esta es una señal muy positiva"

"Es un placer ver entrenar a estos jugadores, el ambiente sano que hay. Las victorias ayudan a tener el vestuario sano, pero sobre todo la inteligencia de los jugadores".

"Hace un año nadie tenía la seguridad de ver un equipo así y el equipo ha crecido mucho y ha mejorado. En un año hemos hecho muchos pasos hacia delante"

"Este año sí vamos a rotar un poco más"

