Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético: "No escuché ningún cántico racista"

Parte de la afición del Atlético de Madrid está en el punto de mira después de lo ocurrido en el pasado derbi madrileño y los cánticos de "Vinicius muérete" y "Vinicius eres un mono" proferidos por varios hinchas durante el encuentro con el Real Madrid y que han sido recogidos por LaLiga en su informe del partido.

El Atlético de Madrid ya emitió un comunicado sobre lo ocurrido y dejó claro que expulsará a todos los socios implicados. Además, Gil Marín, consejero delegado del club aseguró al respecto que "los gritos de una minoría nos avergüenzan, nos acusan cuando en realidad también somos víctimas".

Demoledor informe de LaLiga sobre el derbi madrileño con hasta 24 actos violentos "Vinicius eres un mono" o "Vinicius muérete" son alguno de los cánticos que recoge el informe de LaLiga sobre el derbi madrileño en el que también aparece el lanzamiento de objetos 22 sep 2022 - 13:39

Este jueves en Deportes COPE ha dado su punto de vista sobre el asunto el portavoz de la Unión Internacional de Peñas Rojiblancas, Alberto García. Ha contado que no pudo ver lo que pasó en los aledaños del Metropolitano y que en la zona que el vio "fue un partido normal sin ningún problema, sin ningún altercado y sin ningún cántico que no fuera para animar al Atlético de Madrid".

"Creo que se está mezclando todo. No sé si había una especie de campaña, no se orquestada por quién, y que se ha mezclado el tema de racismo con el de animar. La afición está un poco dolida por lo que está pasando porque dentro del campo no hubo ningún cántico racista. De lo que pasara fuera no fui testigo", afirma un Alberto que reitera que "en el Fondo Norte, donde yo estuve, te puedo asegurar que no hubo ningún canto racista. Arriba estaban los Ultras Sur, que también cantan y también tiran cosas, y espero que LaLiga también recoja eso. Parece que solo se mira para un lado".

"Dentro del estadio te puedo asegurar que no escuche nada. A lo mejor llamar 'tonto' a un jugador si eso lo consideramos un insulto pues si se dijo. A Vinicius yo escuché que alguna vez se le pudo decir 'tonto'", continúa el portavoz de las peñas que también apunta que no escuchó el 'Vinicius muérete' que si aparece en el informe de LaLiga: "El Metropolitano es muy grande y yo no puedo hablar por 70.000 personas, pero donde yo estaba eso no se cantó".





"El club ha hecho un comunicado que creo que ha sido muy acertado y nosotros apoyamos, pero no sé. La afición del Atlético nunca ha sido racista y no se ha cantado cosas que en otras épocas en otros estadios no se hayan oído también. En el Atlético hay muchos jugadores de muchas razas y muchas nacionalidades y todo el mundo apoya al equipo. Quién te dice que la gente que canta en la calle es socia o está orquestado por alguien", dice al ser preguntado por si se puede hacer más para acabar con estos sucesos. "Yo me imagino que el club lo tendrá controlado. Hay cámaras y seguridad y me imagino que habrá medios tecnológicos para acabar con esto. Cuando alguien hace algo mal imagino que se tomarán medidas, pero este club y los demás de LaLiga".

Además, sobre la posibilidad de que entre la afición haya miedo a criticar el comportamiento de un grupo de aficionados violentos del Atlético de Madrid niega que exista este sentimiento y considera que "no es cuestión de miedo. Las personas pueden decir lo que quieran. Yo al de al lado le puedo decir que no me parece bien lo que canta, pero no le puedo poner la mano en la boca. Tendrá que haber una serie de medidas que intenten controlar eso. Como portavoz te condenó cualquier acto de violencia y racismo, pero cómo no vamos a condenar eso".

"Lo que ha pasado esta semana con nuestro capitán, con Koke, con sus declaraciones. Yo he visto un vídeo de Carvajal en un partido diciéndole cosas muy feas a un compañero del Levante, insultos racistas gravados. ¿Tú crees que yo puedo decir que Carvajal es racista o que todo el equipo del Real Madrid es racista? Están jugando, están diciéndose cosas y luego se dan la mano y se abrazan. A veces se nos va un poco de madre todo y mezclamos cosas: el fútbol con insultar, con apoyar y con el racismo... yo creo que son muchas cosas mezcladas y no se tratan bien", finaliza Alberto García.