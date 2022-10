¿Está dejando de ilusionar el Atlético de Madrid? Las dudas tras el empate frente al Rayo

El Atlético de Madrid cedió este martes un empate frente al Rayo Vallecano, que empató con un gol de penalti en el tiempo de descuento transformado por Falcao.

El resultado se traduce en el segundo empate del club rojiblanco en la presente temporada, en la que ha sumado seis victorias y otras dos derrotas, aparte de las dificultades para avanzar en el fase de grupos de la Liga de Campeones.

El equipo de comentaristas de El Partidazo de COPE analizó varias cuestiones: si el apoyo de la afición es más frío con Diego Simeone, si los cambios fueron los correctos, si es una cuestión de desgaste, si el juego es más aburrido, si es efectivo, si en ataque es suficiente con Morata y Griezman, o si el Atlético de Madrid está dejando de ser un equipo ilusionante.





Escucha el análisis de Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Roberto Palomar, Gonzalo Miró y Juan Gato.

Simeone: "No estamos siendo contudentes; será por algo"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, incidió este martes en la "contundencia" como el motivo del 1-1 contra el Rayo Vallecano en el estadio Metropolitano, al tiempo que reconoció que su conjunto lo hizo "bastante bien" hasta el minuto 60, pero no pudo "terminar el partido de la misma manera" que lo había empezado.



"No" ha visto "todavía el penalti" que supuso el 1-1 del Rayo Vallecano. "Está claro que soy de la idea que si el VAR y el árbitro determinan que es penalti es porque fue mano. Es una pena que nos escapa el partido así. Tuvimos situaciones importantes en el segundo tiempo para cerrar el partido y, cuando no lo haces, vuelves a esa situación incómoda que genera el 1-0 de cualquier situación que pueda pasar te priva de los tres puntos", expuso.



"El Rayo no había generado situaciones, se encontró con el penalti y se llevó un punto trabajado. Nosotros, con más contundencia, con más temple, con más tranquilidad en esa parte del campo tan importante, haber resuelto bien nos hubiera llevado a ganar el partido", continuó el técnico, que analizó que "la idea es trabajar, dar seguridad, tener confianza y sobre todo personalidad" para tener "contundencia" en "los momentos determinantes", porque "es una herramienta determinante en el fútbol".



Y explicó el cambio de Axel Witsel, mediado el segundo tiempo. "Entendía que Rodrigo (de Paul) estaba bien, que nos podía dar alguna salida mucho más dinámica desde el juego, pero nos quedamos contentos con el trabajo de Witsel. El equipo hizo un esfuerzo enorme hace tres días. Hasta los 50 o 60 minutos estuvo bastante bien y ese final de partido no pudimos quedarnos con esta victoria, que era importante", repasó.



Para Simeone, "algún" motivo "habrá" para la diferencia que hay entre el Atlético como visitante, más firme, que como local, más vulnerable. "Nosotros no estamos siendo lo suficientemente contundentes, mostrando nuestro mejor juego de local. Por algo seguramente será", señaló.