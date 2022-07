La afición del Atlético se pronuncia en el amistoso contra el Numancia: "CR7 no es bienvenido"

La posible llegada de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid está generando mucho malestar entre los aficionados rojiblancos, que no dudan en mostrar su disconformidad ante una llegada del luso al Metropolitano. El último acto se ha podido ver durante el amistoso de los colchoneros este miércoles contra el Numancia.

Varios aficionados han colado en uno de los fondos del Municipal de Burgo de Osma una pancarta con un mensaje claro a Cristiano Ronaldo: "CR7 NOT WELCOME" ("CR7 NO ES BIENVENIDO"). Que la afición no quiere al delantero portugués quedó muy claro desde que empezó a barajarse esta posibilidad.

Las Peñas del Atlético de Madrid se niegan a que un Cristiano "en franca decadencia" vista de rojiblanco "Aún en el supuesto de que un jugador en franca decadencia como Cristiano Ronaldo pudiese asegurar un título, no aceptaríamos su fichaje", aseguran las peñas en su comunicado. 27 jul 2022 - 10:46

Sergio Estévez, portavoz de la plataforma Despierta Atleti, fue una de las primeras voces rojiblancas en mostrarse en contra del fichaje del portugués: "Fichar a Cristiano sería una herejía más", afirmó entonces en Deportes COPE. Y este miércoles hemos podido conocer otra opinión más del aficionado del Atlético de Madrid a través de laUnión Internacional de Peñas Atléticas.

Estos han emitido un durísimo comunicado negándose en rotundo a que Cristiano Ronaldo pueda acabar vistiendo la camiseta rojiblanca y aseguran que ni siquiera en el caso de que su presencia garantizase el ganar un título aceptarían la incorporación del portugués, algo que ha confirmado horas después su portavoz en Deportes COPE: "La gran mayoría colchonera está en contra del fichaje de Ronaldo por el Atlético de Madrid".