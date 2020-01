Abelardo: "No puedo renegar de mi pasado"

El entrenador del RCD Espanyol, Abelardo Fernández, ha asegurado que no es una "misión imposible" ganar al FC Barcelona en el derbi de este sábado en el RCDE Stadium de LaLiga Santander, y que lograr los tres puntos sería una "inyección de moral increíble" al superar al eterno rival.

"Para nada ganar al Barça es una misión imposible. El fútbol es de los pocos deportes que puedes jugar horrible y ganar, y no quiero decir que vayamos a jugar mal. Si queremos ganar tendremos que estar al doscientos por cien, pero tenemos nuestras armas y el equipo está muy ilusionado. Sabemos la dificultad pero no renunciamos a nada", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, ve posible ganar al Barça. "Ganar mañana sería impresionante a nivel clasificatorio y a nivel moral sería una inyección increíble. Quiero que se nos vea un equipo, y luego ganar sería importante. Para los jugadores y para la afición, espero que disfruten. Y si se da un resultado no positivo, que igualmente la gente crea en el equipo y se enganche", pidió.

"En el fútbol nunca se sabe, el Barça es mi primer rival y voy a intentar preparar el partido lo mejor posible para intentar ganarles. Me da igual que vayamos últimos y que el Barça vaya primero, hay un partido de fútbol de 90 minutos, once contra once, y veremos lo que pasa. Intentaremos contrarrestar su juego y atacar y ponerles las cosas difíciles. Si hacemos un buen partido tenemos opciones de ganar", reiteró.

"Prefiero jugar mal y ganar por la situación, pero si competimos bien mañana daremos un pequeño paso aunque el resultado sea negativo. Pero necesitamos resultados, y mañana puede ser el primero", manifestó el técnico asturiano.

De momento apenas ha tenido tiempo de intentar remontar la moral de sus jugadores, y de dar cuatro aspectos tácticos dado que dejará de lado los conceptos impuestos anteriormente por David Gallego y Pablo Machín. Y aseguró que ha visto bien al grupo. "Hemos trabajado el aspecto psicológico y cosas tácticas. Al grupo le he visto bien, muy predispuesto a revertir la situación, colaborando muchísimo y estoy muy contento", celebró.

A nivel moral, también destacó que ha tenido que actuar. "Cuando estás en una situación que tienes 10 puntos, el jugador pierde la confianza en sus cualidades y en atreverse a hacer cosas. Tenemos que partir de cero y abrimos una nueva Liga, tengo que explotar mis cualidades al máximo y no voy a fallar yo desde el banquillo, tengo que dar lo mejor a los jugadores", señaló.

"No tenemos que tener nervios ni tensión. A partir de una situación que no es buena, hay que pensar en el presente y no nos podemos acordar del pasado. Mañana empezamos una nueva Liga a 20 partidos, a 5 puntos de la salvación que es el objetivo ahora mismo, y el jugador debe soltarse. Hay jugadores de sobra para meter goles, pero tenemos que atacar todos y defender en bloque. Hay que marcar más pero tampoco me obsesiona", resumió sobre la actualidad del equipo y la falta de gol.

En este sentido, podría recuperar para el derbi al 'Monito' Vargas. "Matías ha entrenado durante esta semana, ha estado mes y pico de baja, y mañana veremos. Tenemos un último entrenamiento y veremos si puede entrar en la convocatoria o no. Tiene una gran calidad, uno contra uno, y tenemos que recuperar lo mejor que podamos a todos y Matías puede ser importante si tiene una progresión adecuada", auguró.

ORGULLO CULÉ Y PERICO

Preguntado por su pasado blaugrana, y el pasado 'perico' de Ernesto Valverde, aseguró que es algo natural y que sin renegar de sus años en el Camp Nou está orgulloso de ser ahora técnico blanquiazul. "No puedo renegar de mi pasado, me he sentido muy orgulloso de jugar en el Barça ocho años y me siento tanto o más orgulloso de ser ahora entrenador del Espanyol", aseguró.

"He jugado en el Sporting, Barça y Alavés y he entrenado a Sporting y Alavés y ahora al Espanyol y me he dejado la piel y la vida por esos clubes. Está claro que soy el primer 'perico' y mañana me llevaría una alegría tremenda de poder ganar al Barça, de eso que nadie tenga duda", se sinceró en este sentido.