Xavi Simons, gran novedad de Van Gaal para el Mundial

Louis van Gaal, seleccionador de Países Bajos, ha anunciado este viernes la lista de jugadores de la selección que irá al Mundial de Qatar 2022, e incluye como gran novedad a Xavi Simons y Jeremie Frimpong, que nunca antes habían formado parte de la selección de los Orange.

?? Our 26 Lions for the @FIFAWorldCup!#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCuppic.twitter.com/EpkvaksBLW