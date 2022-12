El periodista estadounidense que falleció durante el Mundial, murió por causas naturales

El periodista deportivo estadounidense Grant Wahl falleció por causas naturales mientras cubría el Mundial, concretamente por una rotura del aneurisma aórtico con un hematoma en el pericardio, según confirmó su esposa, Céline Gounder.

"Ni la reanimación ni las descargas le habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con COVID. Su muerte no estaba relacionada con el estado de vacunación", expresó Gounder, dejando claro que el informe médico no daba lugar a incoherencias.

Dr. @celinegounder says her husband, @GrantWahl , died of a natural event, "a slowly growing undetected ascending aortic aneurysm, which means there’s this ballooning in the upper part of the aorta, as it comes out of the heart."

