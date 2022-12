El hermano del periodista Grant Wahl retira su sospecha de que fue asesinado

Eric Wahl, hermano del periodista estadounidense Grant Wahl, que falleció el viernes mientras cubría el Mundial de Qatar 2022, se desdijo este domingo de sus sospechas de que fue asesinado y confió en que el Gobierno estadounidense le ayude a tener respuestas sobre la causa de su muerte.

"En cuanto me enteré de su muerte lo primero que pensé es que había sido asesinado. Me basé en cosas que G dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro", señaló en Twitter.

Eric Wahl había subrayado en Instagram que su hermano estaba sano, que recibió amenazas de muerte y que él no creía que "simplemente" hubiera muerto, sino que en su opinión fue asesinado.

