Fallece un reportero estadounidense muy crítico con Qatar tras desplomarse en mitad del Argentina-Países Bajos

El periodista deportivo Grant Wahl, una gran referencia del fútbol en Estados Unidos, falleció este viernes a los 48 años mientras cubría el Mundial de Qatar 2022. Wahl sufrió un colapso en la tribuna de prensa durante la prórroga del encuentro de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos. Por ahora no se conoce la causa concreta de su fallecimiento.

"La familia entera del fútbol en EE.UU. tiene el corazón roto al saber que hemos perdido a Grant Wahl", dijo en un comunicado la Federación de Fútbol de EEUU (USSF). "Los fans del fútbol y del periodismo de la mejor calidad sabíamos que siempre podíamos contar con que Grant entregara historias profundas y entretenidas sobre nuestro deporte y sus grandes protagonistas", añadió.

En su cuenta de Twitter, donde tenía más de 850.000 seguidores, este respetado e influyente periodista de fútbol publicó a lo largo del viernes mensajes en directo sobre lo que sucedía tanto en el partido entre Argentina y Países Bajos como en el anterior entre Brasil y Croacia.

En su blog, Wahl explicó el pasado lunes que había tenido algunos problemas de salud en los últimos días y que recibió tratamiento en Qatar para lo que parecía ser una bronquitis. "Mi cuerpo finalmente se ha desmoronado. Tres semanas de poco sueño, elevado estrés y mucho trabajo pueden hacerte esto", dijo al contar que lo que parecía "un resfriado" pasó a ser algo "más severo" la noche del partido de octavos entre EE.UU. y Países Bajos.

"No tenía covid, pero hoy fui a la clínica médica en el centro de medios principal y me dijeron que probablemente tenía bronquitis. Me dieron un ciclo de antibióticos y un jarabe para la tos de alta resistencia, y ya me siento un poco mejor solo unas horas después", finalizó.

Todo ocurrió durante la primera parte de la prórroga. Wahl se desplomó de forma súbita, según informa el diario MARCA, y tras intentar reanimarle durante varios minutos se lo llevaron a un hospital de Doha donde acabó falleciendo.

El estadounidense era muy critíco con el régimen catarí y había sido muy comentado su intento de entrar en el partido entre Estados Unidos de Gales de la Fase de Grupos con una camiseta arcoíris en favor de la diversidad sexual. Se le retuvo a la entrada del estadio y se le quitó el móvil, algo que él mismo contó en sus redes sociales.

This is a video posted to the Instagram account of Eric Wahl, saying that he is Grant Wahl’s brother.



In the video, he said he is the reason Grant wore the rainbow shirt to the World Cup & that he believes Grant was killed. (Instagram: @eewahl) pic.twitter.com/krOoXuSjVc