Pepe: "Es inadmisible que nos pite un árbitro argentino"

Tras que Portugal quedase eliminada del Mundial por la derrota en cuartos de final ante Marruecos (1-0), Pepe fue uno de los encargados de hablar en la zona mixta y en la 'flash interview' del Al-Thumama Stadium. El excentral del Real Madrid criticó duramente al árbitro y el planteamiento de Marruecos, señalando que su rival no dejó jugar. "Siempre hemos estado por encima de ellos. Esperábamos cómo iban a jugar. Es inadmisible un árbitro argentino pitando el partido así. No digo que venga condicionado, pero afecta", explicó el defensa de Portugal.

Aseguró que Portugal "intentó de todo" para lograr el empate. "En la segunda parte no se ha jugado nada. Hemos trabajado mucho, muy serio, pero no se ha jugado nada en la segunda parte. Estamos tristes, qué vamos a hacer. Ansiedad y rabia, no nos han dejado jugar", explicó Pepe.

Además, no se pronunció sobre si será su último torneo con la selección de Portugal, ni tampoco sobre la figura de Cristiano Ronaldo. "Triste por caer eliminado, orgulloso por trabajar y tratar de ganar el partido. Ellos tienen mucha calidad, son jugadores jóvenes. Tienen un futuro brillante. Hoy nosotros hemos intentado de todo pero no ha sido posible. Lo más importante no es Pepe o Cristiano, es Portugal cayendo eliminada, nuestro pueblo estaba ilusionada, queríamos dar una alegría al pueblo", achacó Pepe.