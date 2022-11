Luis Enrique desvela en Twitch que la idea de vestir de rojo entero es suya: "¡Nosotros somos La Roja!"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, desveló en su directo en Twitch que España disputará el Mundial de Qatar 2022 con toda la indumentaria roja, incluyendo pantalones y medias, por una petición suya a la Federación.



"Se lo he pedido al director deportivo (José Francisco Molina) porque al final te vas de las competiciones jugando más de blanco que de rojo, y nosotros somos 'la Roja'. Pregunté si se podía gestionar y mañana vamos a jugar de rojo entero. La equipación es preciosa. Ojalá nos dé la furia y la raza para jugar esos tres partidos y luego cuatro más vestidos de rojo. A mí me encanta", aseguró en una respuesta a un aficionado.





El asturiano lamentó que en Qatar 2022 no esté presente Italia y aseguró que para él, una campeona de Europa vigente, debería de tener clasificación directa para el Mundial.



"Me dio mucha pena que no se clasificase. Es injusto. ¿Cómo puede ser que una selección que gane la Eurocopa no esté en el Mundial? Eso demuestra que no es fácil clasificarse. Pensando egoístamente, a nosotros cuantos más rivales fuertes se queden fuera, mejor", dijo.



España ha sido eliminada de los dos últimos grandes torneos, Rusia 2018 y la Eurocopa 2020 en la tanda de penaltis, pero a Luis Enrique no le parece que sea una lotería.



"Muchas eliminatorias se decidirán en penaltis. Todos dicen que es una injusticia. Yo no lo veo tan injusto porque creo que tiene que ver con poso del tirador y el nivel del portero. Pasa el que está más preparado en un momento de tensión. Viendo la última Eurocopa, seguramente tendremos alguna tanda y espero estar a la altura", aseguró.



Reconoció Luis Enrique que la noche previa a un partido, a horas de estrenarse en el Mundial ante Costa Rica, duerme plácidamente y que es el día del encuentro cuando no lo hace bien, repasando en su cabeza muchas jugadas. Tras la primera sorpresa de Qatar 2022 con la derrota de Argentina, espera muchas más.



"Va a haber sorpresa porque impera la igualdad. Ante un equipo que se te encierra, si no encuentras soluciones empiezan los agobios", reconoció Luis Enrique que siente como la afición está siguiendo a la selección. "La gente está enganchada porque ve jugadores muy jovencitos al máximo nivel con muy buen rendimiento. Lo percibimos claramente".



Por último, descartó que pudiese compaginar su trabajo de seleccionador con el de técnico de un club. "Imposible. No tendría la energía para hacer las dos cosas. Si ya estoy en el paredón por cada decisión que tomas, imagínate si eres entrenador de esos jugadores en el club y los traes a la selección. No lo podría hacer y no sería lógico".