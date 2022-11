"Hay mucha hipocresía con Qatar, cuántas empresas ganan dinero allí sin importarles sus trabajadores"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, resaltó este sábado, un día antes del inicio del Mundial 2022, los avances experimentados en los últimos años en Qatar en cuestiones de derechos humanos y sociales y denunció la que considera doble moral existente en el mundo occidental.

"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante", comenzó el máximo mandatario del fútbol mundial una extensa disertación ante los medios durante una hora en la que defendió la gestión efectuada y los avances alcanzados.

"Hoy me siento catarí, árabe, africano, gay, descapacitado, trabajador migrante... Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso de pequeño. Era pelirrojo y sufrí bulling... Lloré e intenté participar con ellos. Si leyera la prensa estaría deprimido. Soy hijo de trabajadores migrantes, en condiciones muy complicadas en Suiza, cómo vivían y los derechos que tenían. Veía como se trataban a los que intentaban entrar en el país. Suiza se ha convertido en un ejemplo de tolerancia. Qatar ha progresado y hablaremos de ello, como también espero que hablemos de fútbol, si no están cansados. La FIFA está orgullosa de estar aquí. Me cansa leer comentarios sobre gente y decisiones de hace doce años. Va a ser el mejor Mundial", comenzó en un tono muy rotundo el máximo mandatario de la FIFA.

Infantino no quiso pasar por alto las críticas que en los últimos tiempo ha recibido el país árabe y defendió sus avances a la vez que criticaba la doble moral de Europa que hace negocios en el país, pero luego se queja de que se les haya concedido la organización del Mundial: "Lo triste es que en las últimas semanas hemos sido testigos de una doble moral. Los europeos nos dan muchas lecciones. Soy europeo y deberíamos pedir perdón por dar lecciones. Vine hace seis años y lo primero que hice fue hablar de los trabajadores. ¿Cuántas empresas europeas ganan dinero aquí o en otros países de la zona y se han preocupado de los trabajadores? Ninguna. Igual ganaban menos si lo hacían. Nosotros, sí. Aquí defiendo el fútbol y las injusticias. La FIFA se preocupa y Qatar, también. ¿Saben cuántos periodistas vinieron a un acto sobre discapacitados hace dos días? Cuatro".

Trabajadores migrantes muertos y polémica con el colectivo homosexual

La cantidad de trabajadores que han muerto a la hora de construir los estadios no ha sido problema para que Infantino diera la cara por Qatar y defendiera su política de contratación: "Qatar ha ofrecido a muchos migrantes ganar diez veces más que en su país. En Europa no lo permitimos. Solo llegan unos pocos. Si a Europa les importara el destino de estos migrantes, se debería crear rutas para que algunos llegaran a Europa, como está haciendo Qatar. Esta Copa del Mundo va ayudar a muchos a abrir los ojos. Si ven algo mal, cuéntelo, pero también digan como se puede solucionar. Estamos en un reino soberano. La FIFA no puede poner las normas ni aquí, ni en el Reino Unido. Hay un fondo que ha desembolsado 350 millones de dólares en los últimos cuatro años a los trabajadores. Empresas occidentales no quieren subir el sueldo a esos trabajadores", lamentó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Con respecto al colectivo homosexual aseguró que "se da la bienvenida a todo el mundo. La opinión de uno o dos no es la de un país. Esto es un requisito que se va a cumplir. Las nomas existen. ¿Nos quedamos en casa y criticamos a los árabes porque no permiten a los gay en público? No, hay que pasar por un proceso. 'Las puertas se están empezando a abrir. Pido que intentemos unir, no es una guerra. La ciudad es preciosa y la gente está feliz. Los gays son bienvenidos en Qatar".

Falsos hinchas y el no a la venta de alcohol

Otra de las polémicas previas al torneo ha sido la de los 'fake fans' que se han vuelto muy famosos en las redes sociales: "¿Falsos hinchas? ¿Es que acaso un indio no puede apoyar a Alemania? Esto es puro racismo. Hay que pararlo. La tolerancia empieza por nosotros. Hay que difundir la comprensión, el entendimiento".

Los supuestos aficionados puestos por la organización del Mundial de Catar.





Por último, con respecto a la prohibición de la venta de cerveza en los estadios durante el torneo afirmó que "todas las decisiones que se toman se adoptan de forma conjunta por la FIFA y la organización. Hay muchos puntos en dónde se podrá beber alcohol. Creo, de todas formas, que se puede pasar tres horas sin beber cerveza, pero al ser un país árabe parece que es un problemón. En Francia, España y algún país más ya pasa lo mismo. Budweiser es uno de los socios de la FIFA y vamos a seguir con ellos hasta 2026. Ojalá todos los problemas del Mundial sea el de la cerveza".