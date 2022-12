Fallece un guardia de seguridad keniano tras sufrir una caída durante el Países Bajos-Argentina

El guardia de seguridad keniano John Njue Kibue murió en el hospital tres días después de sufrir una caída en el Estadio de Lusail del Mundial de Qatar, según confirmó la familia del fallecido a CNN.

Según el canal estadounidense, Kibue, de 24 años, se precipitó este sábado desde el octavo piso del recinto deportivo durante su jornada laboral. El joven fue ingresado de inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Hamad en Doha, con "lesiones graves en la cabeza, fracturas faciales y fracturas pélvicas", tal y como se desgrana del certificado médico obtenido por CNN.

La organización del Mundial informó este sábado del incidente en un comunicado, en el que afirmaban que un guardia "sufrió una caída grave mientras estaba de servicio". La declaración agregó que Qatar está "investigando con carácter de urgencia las circunstancias" en las que se produjo la caída.

A worker has died during the World Cup in Qatar. A Kenyan man, age 24, fell at the Lusail Stadium during Argentina’s match against Holland. He was initially taken to hospital and described as “stable but critical condition”. Now passed away. https://t.co/HvdQzcsAqW