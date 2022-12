El escándalo de Salt Bae en la final del Mundial obliga a la FIFA a abrir una investigación

La FIFA está investigando cómo el famoso chef turco Salt Bae obtuvo 'acceso indebido' a las celebraciones en el terreno de juego de la selección argentina tras la conquista del Mundial de Catar y tomará "las medidas internas correspondientes".

Salt Bae, cuyo verdadero nombre es Nusret Gokce y que es dueño de una cadena de restaurantes de carnes de lujo, publicó varias fotos y vídeos de sí mismo con el trofeo de la Copa del Mundo en sus redes sociales después del partido del domingo. Su presencia en los festejos fue ampliamente criticada y ha provocado que la FIFA abra una investigación.

"Tras una revisión, la FIFA ha estado estableciendo cómo hubo personas que obtuvieron un acceso indebido al campo después de la ceremonia de clausura en el Estadio Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas internas correspondientes", señaló el ente rector del fútbol mundial en un comunicado.

El conocido cocinero, que cuenta con más de 39 millones de seguidores en Instagram y es propietario de hasta 19 restaurantes repartidos por todo el mundo se saltó el protocolo de la FIFA y accedió a la celebración de Argentina llegando incluso a levantar la copa Jules Rimet, algo solo permitido a los futbolistas, sus familias y a los Jefes de Estado.

A collection of Salt Bae trying for clout with these players. So painful to watch. Like forcing himself between 2 players and trying to take the trophy away while players try to maintain professionalism, but their faces can be clearly read they are annoyed pic.twitter.com/BbChdBEK3M