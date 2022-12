El dardo de Arturo Vidal a Mbappé en Instagram: "Aprende de los que inventamos el fútbol"

Las reacciones a la final entre Francia y Argentina, con el triunfo de la 'albiceleste' en penaltis, siguen sucediéndose. O más bien, en este caso, por las palabras de uno de los jugadores más destacados de ese encuentro: Kylian Mbappé, cuyas declaraciones menospreciando el fútbol sudamericano frente al europeo han traído mucha cola. "En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Siempre son los europeos los que ganan", señaló antes de la final, que acabaron perdiendo. Ya la trajo entre los jugadores argentinos, pero no se queda ahí.

Ha querido ser Arturo Vidal el que se sumase a las críticas al delantero del Paris Saint-Germain a través de una story de Instagram. "Aprende de los que inventamos el fútbol, Sudamérica. No pretendas ser el coco", señaló el centrocampista que actualmente milita en Flamengo, y que estuvo en las filas del Fútbol Club Barcelona.

@kingarturo23 provoca Mbappé após derrota da França para a Argentina



"Não provoque que você encontra o bicho-papão. Aprenda com quem inventou o futebol: a América do Sul", publicou o chileno em seu perfil no Instagram



?? Gilvan de Souza pic.twitter.com/Q9NQy3ulbK — Sou Rubro-negro de Coração (@sourubronegrooo) December 20, 2022

Vidal ya puso un post de agradecimiento a Leo Messi tras ganar la final."Te lo mereces, hermano. Bendiciones siempre a ti y a tu familia. Gracias por amar tanto al fútbol, disfrutarlo, os lo merecéis", escribió el excompañero de Leo en su cuenta en la red social. Sin duda, las palabras de Mbappé siguen trayendo cola y, probablemente, seguirán en los próximos días.