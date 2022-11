El capitán de Países Bajos renuncia al el brazalete 'One Love' en Qatar: "No queremos empezar con amarilla"

La Federación de Países Bajos confirmó que su capitán, Virgil van Dijk, no potará el brazalete "One Love" en su primer partido del Mundial de Qatar 2022 este lunes contra Senegal, después de que la FIFA haya comunicado oficialmente que si lo hace recibirá una tarjeta amarilla antes del encuentro.



"Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar juntos a una solución razonable. Defendemos el mensaje 'OneLove' y continuaremos difundiéndolo, pero nuestra prioridad número uno en la Copa del Mundo es ganar los partidos. No queremos que el capitán empiece el partido con tarjeta amarilla. Por eso, con gran pesar, tuvimos que decidir abandonar nuestro plan", señaló.





Amarilla y multa para el equipo

En un comunicado en su página web, la KNVB indicó que "habría pagado una posible multa por llevar el brazalete de capitán de One Love, pero nunca se ha visto que la FIFA quiera castigarnos en el campo por esto".



"Esto va en contra del espíritu de nuestro deporte que conecta a millones de personas. Junto con los demás países involucrados, analizaremos de manera crítica nuestra relación con la FIFA en el próximo período", añadió.



La Federación de Países Bajos mantuvo que junto a sus jugadores su deso es "difundir un mensaje positivo con OneLove, para la conexión y contra todas las formas de discriminación. Queremos hacer eso en la Copa del Mundo junto con Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca", apuntó.



También recordó que el pasado 19 de septiembre, el grupo de trabajo de la UEFA, del que forma parte como federación, pidió a la FIFA que aceptara el brazalete de capitán de "One Love".