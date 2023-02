El calvario vivido por Santiago en una de las cárceles más crueles de Irán: "40 días de locos"

Santiago Sánchez es un aficionado español que durante el pasado mes de enero de 2022 comenzó su viaje caminando desde Madrid con destino Qatar para vivir el Mundial de fútbol con fines solidarios

Sin embargo, desde hace cinco meses su viaje se vio truncado ya que desde entonces se encuentra encarcelado en Irán después de que fuera acusado de espionaje por visitar la tumba de Mahsa Amini, la joven activista que falleció bajo custodio policial después de haber sido detenida por haber llevado mal el velo.

Vídeo

En un audio enviado a un amigo y al que ha tenido acceso la Cadena COPE, Santiago explica cómo ha vivido su calvario en una de las cárceles más crueles de Irán

"Estuve en una habitación pequeña de 1 metro cuadrado que se llama Evin 209. No había cuarto de baño. Una luz led en el techo 24 horas encendida y si yo quería ir al baño tenía que llamar a un interfono: “Please, toilet” y los guardias se reían. Hubo algún día que me cagué encima porque es literal, no podía aguantarme y me llevaban caminando con los ojos tapados hasta el baño. No te daban espejo ni cortauñas ni nada. Te daban el té por una rendija de la puerta. 40 días de locos", dice.

En esta cárcel Santiago permaneció durante más de seis semanas y afortunadamente Santiago ha podido ser trasladado a un módulo más tranquilo por mediación del embajador español.