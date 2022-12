El brutal agradecimiento de una periodista argentina a Messi: "Hiciste algo más grande que ganar un Mundial"

Toda Argentina se echaba a la calle este martes después de ganar a Croacia por 3-0 en la semifinales del Mundial. La albiceleste va a pelear por su tercera Copa del Mundo tras las conquistadas en 1978 y 1986 de la mano de Leo Messi. El país se rindió al crack que ha llevado al equipo a la final del domingo y fue la periodista Sofía Martínez Mateo la encargada de poner palabras al pensamiento de millones de argentinos sobre su capitán.

Lo hizo en un mensaje que se ha vuelto viral después de entrevistarle en la zona mixta. Messi se quedó mirando entre incrédulo e inmensamente agradecido, mientras Sofía abría su corazón y ponía voz a un pueblo rendido a su futbolista.

"Lo último que te voy a decir no es una pregunta, si no que solamente te quiero decir que se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo de lo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha, la inventada o la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Eso no te lo va a sacar nadie, es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. De verdad, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tienes así que gracias capitán".