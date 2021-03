Rajada de José Gomes: "Nos merecemos respeto ¿Qué fútbol es este? ¿Qué queremos de nuestro fútbol?"

Este sábado, Almería y Leganés empataron a uno en un encuentro que acabó con una jugada polémica ya que el colegiado señaló penalti de Maras sobre Bustinza por un codazo. En la primera parte de este encuentro, el colegiado también fue noticia al expulsar a Rubén Pérez por roja directa que provocó el enfado del equipo pepinero.

Al término del partido, José Gomes, entrenador del Almería, mostró su malestar por lo ocurrido y empezó su rueda de prensa de la siguiente manera: "Yo no puedo estar aquí como si no hubiera pasado nada. En Portugal se dice que si no se siente, no es hijo de buena gente, y yo soy hijo de buena gente y yo estoy muy enfadado con lo que están haciendo a nuestro club".

Según fue pasando la rueda de prensa, Gomes se fue enfadando cada vez más: "Nos merecemos respeto y hay que respetar a esta gente que trabaja mucho, que trabaja cada día para estar bien en los partidos, pero al final por una cosa o por otras..."

"El VAR es una herramienta espectacular bien utolizada. Si no hay certeza que ha ocurrido al cien por cien no puede intervenir", apuntó Gomes sobre el videoarbitraje.

"Siempre hay problemas. Si no hay problemas, que dejen al árbitro pitar. Él salta para buscar el contacto de Maras, el árbitro, muy bien, pitó falta a nuestro favor. ¿Cómo va a acabar una falta a nuestro favor terminar en un penalti en contra? ¿Qué fútbol es este? ¿Qué queremos de nuestro fútbol?", criticó el técnico en relación a esa última jugada.

"Nos han perjudicado porque nos han impedido de una forma que no es correcta de tener los tres puntos con nosotros y es lo que está sintiendo todas las personas que quieren al Almería. Soy la cara del equipo y tengo que defenderlo. Esto no puede ser", terminó diciendo José Gomes.