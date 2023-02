El Racing escapa del descenso ganando al Andorra

El Racing de Santander pudo celebrar con una victoria (2-1) su 110 aniversario tras resistir ante un Andorra que fue claro dueño de la posesión pero que, excepto en los minutos finales, no consiguió crear grandes ocasiones para materializar su dominio.



Como era de esperar, el Andorra se hizo pronto con el control del balón, obligando al Racing a replegarse en su campo a la espera de conseguir aprovechar algún error en su rival para salir a la contra.



El equipo del Principado manejaba el esférico a su antojo pero fue el conjunto cántabro quien en su primera aproximación logró adelantarse en el marcador. Baturina corrió al espacio tras un robo en la medular y de primeras habilitó a Mboula para que batiera en su salida a Ratti.



El técnico del Racing, José Alberto, ante el posible sometimiento del equipo de Eder Sarabia, había pedido en la previa "paciencia" a sus jugadores, y afición, para aprovechar sus oportunidades y, por el momento, el plan le estaba dando resultado.



Además, pasada la media hora de partido, Íñigo Vicente aprovechó el gran espacio a la espalda que dejaba la defensa adelantada del Andorra para filtrar un gran pase a Mboula que, de nuevo solo ante Ratti, definió a la perfección para hacer el 2-0.



Tras el paso por vestuarios el guión del encuentro no cambió y el Andorra seguía monopolizando la posesión aunque ahora se veía obligado a volcarse aún más hacía la portería local, lo que dejaba más espacios también para los atacantes del Racing.



Así, Matheus Aiás pudo sentenciar definitivamente el partido en una clara ocasión, pero poco después fue Jacobo González quien no falló ante Miquel Parera y, con un potente disparo dentro del área, recortaba diferencias.



Todavía quedaba mucho partido por delante y al Racing, al igual que en el último partido en casa, ante el Leganés, le tocaba otra vez resistir ante un equipo que metió a toda su artillería en el campo para tratar de empatar.



En los últimos minutos el Andorra asedió el área verdiblanca, haciendo intervenir en varias ocasiones a Parera, pero finalmente no fue capaz de perforar el muro cántabro, que aguantó las embestidas visitantes con mucho oficio para lograr tres importantes puntos en un Sardinero que empieza a ser un fortín.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Racing de Santander: Miquel Parera; Dani Fernández, Germán, Rubén Alves, Saúl; Mboula, Aldasoro (Juergen, min. 76), Íñigo, Pombo (Sangalli, min. 76) e Íñigo Vicente (Pol Moreno, min. 90); Roko Baturina (Matheus Aiás, min. 57).

1 - FC Andorra: Ratti; Alti, Diego Alende (Jandro, min. 69), Mika Marmol, Pampin (Almpanis, min. 81); Bover (Hétor Hevel, min. 69), Marc Aguado, Iván Gil (Bundu, min. 69); Germán Valera, Bakis (Carlos Martínez, min. 81) y Jacobo González.

Goles: 1-0, Mboula, min. 14; 2-0, Mboula, min. 35; 2-1, Jacobo González, min. 68.

Árbitro: Galech Apezteguía (colegio navarro). Mostró cartulina amarilla a Íñigo Vicente del Racing de Santander y a Bakis del FC Andorra. Expulsó en el min. 59, por doble amonestación, a Eder Sarabia (entrenador) del FC Andorra, y en el min. 94, también por doble amonestación, a Íñigo del Racing de Santander.

Incidencias: Partido de la vigésimo novena jornada de la Liga Smartbank disputado en El Sardinero ante 13.739 espectadores.