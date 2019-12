Lendoiro, en El Partidazo de COPE: "No me podría negar si me piden volver"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el ex presidente del Deportivo de la Coruña, Augusto César Lendoiro, sobre cómo está viviendo esta situación tan crítica del club, ocupando la última posición en Segunda División y después de que el Consejo de Administración del Deportivo haya anunciado su salida del club: “Es el peor momento de la historia del Deportivo, de sus 113 años. Es una situación límite por todos lados. Deportivamente es el peor momento de la historia y hay que batir bastantes récords para poder mantenernos en Segunda”.

Sobre quién debe ponerse al frente del club, Lendoiro pide que se llegue a un acuerdo: “El problema que veo es que habrá que hacer un esfuerzo grande en el mercado de invierno. Hay que llegar a un acuerdo entre unos y otros para el que entre lo haga con el tiempo más que suficiente como para poder hacer operaciones en invierno”.

El presidente del Deportivo dejó claro que no se hará cargo del club: “No pienso en eso. Es el momento de que las personas importantes que tienen más acciones del club digan qué es lo que quieren. Hay que buscarse unas nuevas soluciones a lo que en su día se pactó. No me podría negar si me piden volver porque ningún deportivista se puede negar”.

En un comunicado hecho público poco antes de las 21h de este lunes, el Consejo anunció una Junta Extraordinaria de accionistas para la tercera semana del próximo mes de enero que "tendrá por objeto articular la renuncia del Consejo de Administración para propiciar el nombramiento de un nuevo equipo de gobierno".

"La convocatoria se publicará con la máxima urgencia posible, de manera que el nuevo equipo disponga del mayor plazo para adoptar las decisiones deportivas que procedan antes del cierre del mercado de invierno", expone dicho comunicado.