El Zaragoza coge oxígeno con un triunfo en el descuento

Un gol del capitán zaragocista Alberto Zapater en el minuto 93 supuso la victoria del Real Zaragoza sobre el Villarreal B y le dio una vida extra a su técnico, Juan Carlos Carcedo, al que cualquier otro resultado le habría supuesto casi con toda seguridad la destitución.



El Real Zaragoza, con su victoria 'in extremis' sobre el Villarreal B, logró salvar la bola de partido que tenía en sus manos sobre la suerte de Carcedo.



El triunfo ante el filial del Villarreal permite alargar el crédito al técnico 'blanquillo' y evitar que su equipo pudiera caer a zona de descenso tras un partido en el que mejoró con respecto a lo que había ofrecido en las últimas jornadas aunque sin alardes.



El conjunto maño, con la victoria sobre el conjunto castellonense, rompe una racha negativa de cuatro jornadas consecutivas sin ganar que le habían dejado con la misma puntuación que el descenso y aunque no aleja fantasmas sirve para evitar el pánico y que pueda ser el punto de inflexión de la, hasta ahora, negativa trayectoria.



El conjunto maño comenzó el partido con llegadas a la meta de Filip Jorgensen pero lo hacía o con remates defectuosos o flojos. Remates con el muslo, disparos mordidos o centros mal puestos. Con ese abanico de opciones era difícil que pudiera marcar.



El Villarreal, que apenas se acercó por los dominios de Cristian Alvarez, solo gozó de una buena ocasión en los primeros 45 minutos, un remate de Carlo García desde la corona del área en el 23 que se marchó fuera por poco.



A los aficionados zaragocistas se les comenzó a agotar la paciencia en el 28 cuando se arrancaron a corear "Carcedo vete ya" y dos minutos más tarde el cántico fue dirigido al director deportivo, Miguel Torrecilla.



Con este ambiente cargado el equipo, lejos de encogerse, comenzó a darle más velocidad a sus acciones y el aire del partido cambió radicalmente.



En el 36 le fue anulado un gol a Pape Gueye porque el balón había salido en el centro previo, en el 38 Valentín Vada remató con potencia desde el borde del área ajustado al poste y en el 45, de nuevo Gueye, cabeceó al larguero una falta botada por Manu Molina que dio en la cabeza del cancerbero visitante y se fue a córner.



Parecía que el premio debía llegar para el Real Zaragoza y lo hizo en el saque siguiente cuando Vada lo ejecutó y le puso el balón a Jaume Grau en el corazón del área para que el mediocentro no perdonara.



Tras el tiempo de refresco el conjunto castellonense se hizo con la posesión del balón y sin llegar a agobiar a su rival mejoró teniendo una doble ocasión de Del Moral junto al palo, que salvó el meta zaragocista en el 61, aunque los propietarios del terreno pudieron haber marcado el segundo en el 66 con un centro de la muerte de Gaizka Larrazábal para Iván Azón que, en boca de gol, no precisó el punta.



Salvo por eso el juego ofrecía poco más. La velocidad de la primera parte en los locales desapareció y pesó el miedo a encajar un gol hasta que en el 74 un centro de Migue Leal desde la derecha lo empalmó de volea con gran potencia Dani Tasende, que había entrado en la segunda mitad, para igualar el marcador.



A partir de ahí el Villarreal buscó dormir el partido con posesión ante un conjunto zaragozano que no era capaz de llegar a la meta rival con peligro como en la primera mitad, aunque supo aprovechar la única ocasión que tuvo en el 92.20 para poner el 2-1 con una llegada de Zapater al corazón del área tras conseguir rematar un centro raso de Iván Azón.



Eso sí, el triunfo no mitigó el enfado de un sector de la grada que una vez terminado el partido siguió pidiendo la dimisión del entrenador.





FICHA DEL PARTIDO

2 - Real Zaragoza: Cristian Alvarez; Fran Gámez (Zapater, m.86), Francés, Lluís López; Manu Molina, Jaume Grau (Luna, m.86); Bermejo, Vada (Iván Azón, m.62), Puche (Mollejo, m.75); y Gueye (Larrazábal, m.62).



1 - Villarreal B: Jorgensen; Leal, Dela, Mbacke, Romero (Haissem, m.46); Carlo, Del Moral, Rodri (Pacheco, m.46); Collado (Tasende, m.46), Fer Niño (Ontiveros, m.83) y Ojeda (Forés, m.72).



Goles: 1-0. M.45+1. Jaume Grau; 1-1. M.74. Tasende; 2-1. M.93. Zapater.



Arbitro: Cordero Vega (Comité de Cantabria). Amonestó con tarjeta amarilla a Lluís López, Vada, Zapater y Puche, del conjunto local, y a Mbacke y Jorgensen, del visitante.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada undécima de Liga disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza ante 17.447 espectadores.