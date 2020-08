Pedri: "Mi objetivo es hacer jugar al resto y divertirme"

El nuevo jugador del FC Barcelona Pedro González 'Pedri' ha explicado que "el futbol asociativo" es su "mayor virtud" como futbolista y que llega al club azulgrana con la intención de "hacer jugar al resto" y divertirse jugando al fútbol.

"El fútbol asociativo es mi mayor virtud. Mi objetivo es hacer jugar al resto y divertirme jugando a fútbol (...) Me siento cómodo jugando de mediapunta, aunque también es cierto que he jugado de extremo en ambos lados y está bien tener alternativas para ser polivalente. Esto es muy importante para un jugador porque así el entrenador puede contar contigo para otras posiciones", explicó Pedri en declaraciones a los medios oficiales del Barça.

El canario, de 17 años, explicó que su "primer objetivo es debutar". "Aún no lo he hecho y tengo ganas. Tengo que mejorar y trabajar para conseguirlo. Además, sea cual sea el debut, lo recordaré siempre. Será el día más especial de mi vida, porque siempre lo he soñado", reconoció.

Tras su llegada procedente de la UD Las Palmas, Pedri subrayó que "disputar una categoría tan dura la Segunda División" le ha ayudado a "ganar confianza" antes de su desembarco en el Barcelona, donde ya lleva varias semanas entrenando.

"Me han acogido muy bien y estoy muy contento. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad. La Ciudad Deportiva es un lujo. Espero disfrutar de estas instalaciones durante muchos años. He quedado impresionado. Desde el primer momento que he conocido a mis compañeros me he sentido muy bien. Con Trincao, por ejemplo, nos hemos entendido muy bien, al igual que con Matheus. Tengo muchas ganas de disfrutar de todos mis compañeros y aprender de ellos", dijo.