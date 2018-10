Helena Condis ha informado en El Partidazo de COPE que Neymar le ha comunicado a su gente de confianza en el Barça que quiere volver. El brasileño se habría reunido con gente del Barcelona hace poco en una charla en la que terminó llorando diciendo que se equivocó al marcharse. El círculo cercando de Neymar ha sondeado cómo se vería su vuelta al Barça.

Neymar se marchó del Barcelona el verano del 2017 después de que el PSG pagara 222 millones de euros al Barcelona. Durante todo el verano se especuló con una posible marcha del brasileño, incluso Piqué publicó un tweet de los dos jugadores juntos y una frase que decía "Se queda". Finalmente Neymar decidió irse del club azulgrana tras tres temporadas.

Este verano pasado se rumoreó con una posible llegada de Neymar al Real Madrid, después de la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, pero el PSG siempre comunicó que no vendería al jugador y el propio Neymar afirmó que no se iría del club francés.

La primera temporada de Neymar en el PSG no fue como esperaba, ya que ganño la Liga francesa fácilmente pero en Champions cayeron ante el Real Madrid en octavos de final y el brasileño no pudo jugar el partido de vuelta porque tuvo una lesión antes del encuentro que finalmente le mantuvo fuera de los terrenos de juego hasta el Mundial. En la cita mundialista Neymar no pudo brillar con su selección, que fue eliminada por Bélgica en los cuartos de final. Neymar sí pudo jugar, pese a llegar muy justo por la lesión de su tobillo, pero no pudo hacer nada para salvar a su selección de la eliminación.