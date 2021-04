Cervera: "He hablado con Cala y me ha repetido que no lo ha insultado... yo creo a mi jugador"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, compareció en rueda de prensa para analizar lo sucedido en el partido, debido a la trifulca entre Cala y Diakhaby.

El técnico asegura confía en la palabra de Cala, que asegura que no insultó al futbolista del Valencia y explica lo que le dijo el central amarillo sobre el verde y el motivo por el que fue sustituido en el descanso. "Cala me dice que espere al descanso y que lo escuche. Lo veo y lo conozco, lo vi cabizbajo, se acercó y me dijo que esperar al descanso. Me repite que él en ningún momento insulta al jugador del Valencia", dice Cervera.

"Ellos se han retirado del campo con el árbitro porque un jugador de ellos decía que Cala lo había insultado. Hemos ido a vestuarios, hemos hablado. Cala dice que en ningún momento lo ha insultado. Esperamos a lo que nos han dicho. Salimos de nuevo. Cuando ha empezado este tramo veía a Cala que no estaba como siempre. Lo iba a cambiar pero me dijo que esperara al descanso. Hemos vuelto a hablar y me ha repetido que no lo ha insultado. Yo creo a mi jugador. Lo he quitado por la tarjeta y la situación".

"No sabíamos como reaccionar porque no sabíamos si se iba a volver a jugar. Le pregunté al árbitro, me explicó más o menos. Había cierta incertidumbre. Cala ha reiterado que no ha insultado al jugador y yo creo a mi jugador. Somos un equipo muy leal, honesto y esas cosas no las hacemos. No te puedo contar más".

Cervera termina con un mensaje para el futuro. "No me gustaría que esto se volviese a repetir. El fútbol es un deporte muy noble y estas cosas no deben pasar. Hay casos aislados como el de hoy y hay que evitarlos. Yo tengo un jugador que dice que en ningún momento insulta al jugador", concluye al respecto.