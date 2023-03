Ancelotti y las opciones de ganar LaLiga: "Muy difícil, muy complicado... Pelearemos y veremos a ver"

Las cuentas del entrenador del Real Madrid no salen con mucha esperanza. El Real Madrid, tras el empate sin goles en el Benito Villamarín, se queda nueve puntos por debajo del Barcelona, lo que le deja con muy pocas opciones de conseguir LaLiga.

De hecho, los precedentes no le acompañan: según los datos de Pedro Martín, de Tiempo de Juego, en la Liga española, todos los líderes que tuvieron más de 8 puntos de ventaja sobre el segundo (en cualquier jornada) acabaron ganando la Liga.

LaLiga "sí, es posible, pero..."

Carlo Ancelotti no descarta un título que, matemáticamente hablando, aún es posible, pero en la práctica sabe el entrenador italiano que las opciones son bastante reducidas: "Sí, es posible. No es imposible, luego es posible. Muy difícil, muy complicado, pero no tneemos dudas de que pelearemos hasta el final, luego veremos a ver", reflexionó en Movistar después del partido.

Además, con el 0-0 el Real Madrid suma tres partidos consecutivos en los que tan solo ha marcado un gol, algo que debería afectar a la plantilla: "Tiene que afectar porque si no afecta, no mejora. Entonces, que afecte... Y lógicamente afecta. Hace diez días marcamos cinco en Anfield, es raro, sí", comentó el italiano.

El Real Madrid solo marcó un gol, a balón parado, frente al Atlético de Madrid. Después, perdió 0-1 frente al Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey.

El equipo tiene una semana por delante para preparar el siguiente partido, que será frente al Espanyol, antes de recibir al Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones: "Creo que es un momento claro las dificultades que tenemos. Tenemos una semana de trabajo, tenemos que mejorarlo".

Y frente al Betis, el entrenador cree que "el partido ha sido abierto, lo queríamos porque pensamos que en transición podíamos crear más daño. Con más control llegaron las oportunidades, pero creo que pudimos hacer más daño con el partido abierto pero no lo hicimos".