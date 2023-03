El Real Madrid se queda a nueve puntos del Barcelona y prácticamente dice adiós a LaLiga

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MANOLO SANCHÍS: "El Madrid tiene que hacer sus deberes y esperar los errores del Barcelona. Hay que obligar al Barça a ganar sus partidos. El equipo no tiene un goleador nato y se está haciendo notar en los últimos partidos. No he entendido los cambios de Ancelotti en estos últimos encuentros"

POLI RINCÓN: "El Real Madrid no dice adiós a LaLiga. Hay que pelear hasta el final con el Barcelona, pero el equipo tiene otras guerras más importantes. Si el Madrid avanza a cuartos de final, debe decir adiós. En los últimos tres partidos al equipo le ha falta la determinación que le vimos contra el Liverpool. Y hoy Ancelotti se ha equivocado con la alineación y con los cambios"

95'. FINAAAL DEL PARTIDOOO. Termina el encuentro en el Villamarín con el empate sin goles. El Real Madrid, prácticamente, se despide de LaLiga y se queda a nueve puntos del Barcelona. Es el tercer encuentro en el que el equipo blanco no consigue la victoria, tras el empate en el derbi y la derrota en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. El Betis, por su parte, se descuelga de la Champions.

MANOLO LAMA elige a los mejores jugadores del partido. En el Betis escoge a Bravo; y en el Real Madrid a Courtois.

PEDRO MARTÍN valora la actuación del colegiado a la finalización del encuentro. "El árbitro ha estado bien aunque en la segunda parte se le complicó el partido con protestas de los jugadores y alguna tarjeta amarilla.

94'. ¡¡Luiz Henriqueee fueraaa!! Dispara el jugador del Betis desde la frontal del área y el balón se marcha rozando la base del poste izquierdo de la portería de Courtois.

93'. Sale rápido el Real Madrid y Benzema finaliza la jugada con un disparo muy alto sobre la portería de Claudio Bravo.

92'. Contraataque del Betis que finaliza con el balón en la izquierda y con Joaquín reclamando falta.

92'. Jugada en solitario de Valverde que da el pase atrás y Ceballos no consigue rematar.

90'. CINCO MINUTOS DE TIEMPO AÑADIDO.

90'. Clauido Bravo retiene el balón con las manos y se engancha con Vinicius que intenta sacar rápido.

89'. Vinicius intenta la jugada en solitario por la izquierda y la jugada termina en saque de esquina.

POLI RINCÓN: "Ancelotti tiene que darle más minutos a Álvaro si quiere que tenga protagonismo en el partido".

MANOLO SANCHÍS: "Es muy difícil que Álvaro Rodríguez en tan pocos minutos haga algo".

86'. Cambios en los dos equipos. En el Betis entran Joaquín y Abner Vinicius; y se sientan en el banquillo Ruibal y Miranda. En el Madrid Álvaro Rodriguez sustituye a Kroos.

84'. Falla Kroos en el pase y el Betis no aprovecha el regalo en ataque.

84'. Tarjeta amarilla para Vinicius. El brasileño protesta al árbitro y ve la cartulina.

83'. Luiz Hernique se marcha en velocidad de Nacho y cae el suelo, el jugador bético reclama falta pero el colegiado no la señala.

83'. Error de Ceballos en la salida de balón, Luiz Henrique recoge la pelota y ralentiza la jugada.

82'. Militao despeja un balón y se duele de la pierna derecha.

POLI RINCÓN: "Están los jugadores muy cansado y el que meta se lleva el partido".

MANOLO SANCHÍS: "Hay muchas imprecisiones en los dos equipos".

79'. Cambio en el Betis. Entra al terreno de juego Guardado y se marcha al banquillo William Carvalho.

78'. Sale el Real Madrid al contraataque y la jugada termina con un disparo flojo de Rodrygo.

77'. Reclaman los jugadores del Betis falta sobre Rodri por un choque con Benzema.

75'. ¡¡Paradooon de Cladio Bravo!! El portero del Betis despeja al córner el disparo de volea de Vinicius. El brasileño recibió un gran pase de Kroos.

74'. ¡¡Ceballooos fueraaaa!! Remata el centrocampista al primer toque un buen centro de Carvajal y el balón se marcha cerca del palo derecho de Claudio Bravo.

72'. Vinicius intenta la jugada en solitario por la izquieda, pero Rodri le quita el balón.

70'. Doble cambio en el Betis. Se marchan al banquillo Ayoze y Borja Iglesias; y saltan al terreno de juego Willian José y Luiz Hernique.

68'. Buena jugada entre Vinicius y Benzema que termina con falta del delantero francés sobre Sabaly.

67'. Progresa Carvajal por la banda derecha, centra y despeja Luiz Felipe antes de que Benzema rematase.

66'. Borja Iglesias intenta un pase filtrado hacia William y Ruibal, pero el balón sale por línea de fondo.

65'. Se vuelca el Betis en ataque tras los cambios del Real Madrid.

63'. Doble cambio en el Real Madrid. Saltan al terreno de juego Nacho y Ceballos; y se van al banquillo Camavinga y Tchouameni.





60'. ¡¡Rodrygooo fueraaa!! Remata el primer toque el brasileño y el balón sale rozando el larguero de Claudio Bravo. El brasileño culmina una gran jugada de Valverde.

59'. Cambio en el Real Madrid. Ancelotti da entrada a Carvajal y sienta en el banquillo a Lucas Vázquez, que reaparecía tras una lesión.





58'. Tarjeta amarilla a Militao por la falta sobre Borja Iglesias y también para Rodrygo por desplazar el balón.

56'. Siguen saltando chispas en cada duelo entre Borja Iglesias y los centrales del Real Madrid.

55'. Saque de esquina a favor del Betis, Pezzella remata muy alto, sin crear peligro a Courtois.

53'. ¡¡Valverdeee!! Dispara desde fuera del área el centrocampista del Madrid y Claudio Bravo atrapa el balón en dos tiempors.

52'. ¡¡Paradooon de Courtois!! El belga vuelve a evitar el gol del Betis sacando una gran mano al disparo desde el área pequeña de Borja Iglesias.





51'. Amarilla para Borja Iglesias. El árbitro enseña la cartulina al delantero del Betis por protestar.

50'. Tarjeta amarilla para Sabaly. El lateral del Betis comete falta y el colegiado no duda en enseñarle la cartulina.

48'. Intentan Vinicius y Benzema una jugada por la banda izquierda y el balón es despejado por la defensa bética.

47'. Sabaly intenta marcharse de Camavinga y los jugadores del Betis reclaman la segunda tarjeta amarilla para el centrocampista francés.

47'. Vuelven a engancharse en un balón dividido Rudiger y Borja Iglesias.

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ informa de los primeros movimientos en el banquillo del Madrid. Ancelotti pone a calenatar a Asensio, Ceballos y Carvajal.

46'. ¡¡Paradoon de Courtois!! Gran estirada del portero belga del Real Madrid ante el disparo de Ruibal desde la frontal del área.

46'. EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE. Pone el Betis el balón en juego y busca rápido el ataque con un pelotazo largo hacia Borja Iglesias.Sin cambios en los dos equipos.

DESCANSO EN EL VILLAMARÍN. Termina la primera parte del partido con el empate sin goles entre los dos equipos y con polémica final por una falta de Ruibal sobre Camavinga. Los jugaores del Betis reclaman al colegiado que dejara seguir la jugada y los del Madrid piden tarjeta para el jugador bético.

MANOLO LAMA elige a los mejores jugadores de la primera parte. En el Betis escoge a Rodri; y en el Real Madrid a Rodrygo

PEDRO MARTÍN valora la actuación del colegiado en los primeros 45 minutos. "Ha tenido algún problemilla, pero los ha resuelto bien como el gol anulado por mano de Rudiger.

45'. Gran conducción de Rodri por el centro del campo y el árbitro señala falta de Ruibal sobre Camavinga. Protestan los jugadores del Betis y el árbitro enseña la amarilla a Carvalho.





45'. Un minuto de tiempo añadido.

43'. Progesa Rodrygo por el centro del ataque, arma el disparo y la pelota golpea en el pecho de Luiz Felipe.

42'. Nuevo enganchón de Borja Iglesias con un defensa del Madrid. Ahora es Militao el que comete falta, pero el árbitro no pita.

41'. Sabaly se interna en el área del Madrid e intenta un remate acróbatico y la pelota se va muy alta.

40'. Recibe Lucas Vázque el balón en la derecha, progresa y en la frontal del área pierde el balón ante Miranda.

39'. Saca Miranda la falta, despeja Rudiger y el Madrid intenta sacar al contragolpe. Pero Rodrygo pierde el balón.

38'. Borja Iglesias recibe el balón de espalda y Rudiger comete falta sobre el delantero bético.

37'. Ruibal se planta en la frontal del área del Real Madrid y dispara flojo a las manos de Courtois.

36'. Se marcha Vinicius de Sabaly con un autopase, pero Pezzella, muy antento, evita que el jugador brasileño progrese.

35'. Nuevo contraataque del Betis que termina con el centro de Ruibal y Courtois, con muchas dudas, despeja el balón.

35'. Centro peligroso de Camavinga que termina con un remate muy alto de Vinicius.

34'. Rodrygo busca a Vinicius en la izquierda y pierde el balón ante la antenta defensa de Sabaly.

31'. Saca rápido el Real Madrid el saque de esquina, recibe Fede Valverde el balón y dispara desde la frontal del área. El chut del uruguayo se va fuera por muy poco, rozando el larguero de la portería de Bravo.

30'. Gran jugada combinativa entre Rodrygo y Benzema, que termina con la internada del brasileño en el área rival y el balón es despejado por la defensa del Betis.

30'. Sacar rápido el portero belga, buscando a Vinicius con la mano. El brasileño controla la pelota, reccorre unos metros y la defensa verdiblanca le quita el esférico.

29'. Sale William Carvalho conduciendo el balón, pero corta la jugada el Real Madrid. Recupera rápido el equipo local que intenta el ataque por la derecha y el balón llega a las manos de Courtois.

MANOLO SANCHÍS: "No veo cómodo a Benzema".

27'. El Madrid intenta contragolpear, pero la pelota termina en la manos de Claudio Bravo.

26'. Sabaly progresa por la banda derecha, centra y atrapa Courtois sin problemas.

24'. Tarjeta amarilla para Camavinga. El centrocampista francés del Real Madrid comete falta sobre Rodri y el colegiado le muestra la cartulina.

23'. Lucas Vázque centra desde la banda derecha y reclama mano de Miranda, pero el colegiado dice que siga el juego.

23'. Kroos lanza la falta, Benzema intenta el remate y la defensa bética tapona el balón.

22'. Vinicius recibe el balón, se marcha de Ruibal y recibe la falta de Pezzella cuando el brasileño entraba en el área del Betis.

21'. Sabaly intenta marcharse de Camavinga, el balón golpea en la mano del centrocampista francés y los jugadores del Betis se paran reclamando la falta.

20'. Gran pase interior de Rodri que busca a Miranda, pero Lucas Vázquez se hace con la pelota.

19'. Tchouaméni comete falta para evitar un nuevo contragolpe de los verdiblancos.

18'. Nueva internada por la banda derecha de Miranda y la jugada termina con Militao despejando el centro del jugador del Betis.

17'. Miranda progresa con la pelota hasta el área madridista, está solo y vuelve a iniciar la jugada desde la defensa.

16'. Vinicius contrala un gran pase de Vinicius, pero recupera el Betis el balón y sale al contraataque.

15'. El Betis deja al Real Madrid jugar cómodamente en su campo y sube la presión en cuanto el equipo blanco cruza la línea del centro del campo.

12'. Gol anulado al Real Madrid. Lanza la falta Benzema y la pelota golpea a Rudiger en el brazo, el árbitro en primera instancia da el gol. Pero el VAR corrige la decisión.





10'. Gran jugada del Real Madrid por la banda izquierda entre Camavinga, Vincius y Rodrygo que termina con una falta a favor del equipo blanco en la frontal del área.

8'. ¡¡Paradooon de Courtois!! Saca el puño el portero belga del Real Madrid ante el tiro potente de Ayoze desde la frontal del área.





7'. Se intercambia posesiones los dos equipos y por el momento no crean peligro sobre las porterías rivales.

5'. Dura entrada de Camavinga sobre Guido Rodríguez, el francés se resbala y no puede evitar golpear al jugador verdiblanco.

4'. Balón largo de Militao a Vinicius, que intenta marcharse de Ruiba y el defensa recupera sin problemas ante el intento del brasileño de regatearle.

3'. Centro desde la banda izquierda del Betis, sale Courtois a blocar el balón y falla en su intento. Pero el belga se rehace y lo atrapa en dos tiempos.

2'. Se interna Miranda en el área del Madrid, intenta el remate y despeja la defensa del Madrid a córner.

1'. El Real Madrid controla el balón en línea defensiva, pase largo hacia Rodrygo que termina marchándose fuera.

¡EMPIEZA EL PARTIDO! Pone el balón en juego el Real Madrid que busca rápidamente el ataque por la banda izquierda. Antes del inicio del partido Bravo y Courtois han posado con una camiseta negra en homenaje a Iribar, que cumple 80 años.





Alienación del Betis

Pellegrini presenta cinco novedades en su once, con Ayoze Pérez y Borja Iglesias en ataque. El entrenador chileno cubre la baja por lesión del galo Nabil Fekir retrasando a Ayoze, que ya fue titular la pasada jornada en Elche, a la media punta.

Once del Real Betis: Bravo; Sabaly, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guido Rodríguez, William Carvallo, Ruibal, Rodri, Ayoze; y Borja Iglesias.

Alineación del Real Madrid

En el Real Madrid, Carlo Ancelotti presenta tres cambios respecto al once de la derrota copera contra el Barcelona, al apostar por Lucas Vázquez como lateral derecho por Dani Carvajal, por Tchouaméni por el croata Luka Modric, sancionado, y por Rodrygo en el ataque por Nacho Fernández, pasando el francés Eduardo Camavinga de la media al lateral izquierdo.

Once del Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Camavinga; Tchouameni, Valverde y Kroos; Rodrygo, Vinicius y Benzema.