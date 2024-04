El Sporting duerme en playoff a costa de un Cartagena que suma dos derrotas seguidas

Un solitario gol de Mario González dio la victoria al Sporting ante un Cartagena que se vio superado en la primera parte, pero que reaccionó en la segunda y puso en apuros a un conjunto rojiblanco que, tras estrellar dos disparos en los postes, vio muy de cerca el empate.



El técnico local, Miguel Ángel Ramírez, optó por mantener el esquema defensivo que le dio buenos resultados en el campo del Mirandés y alineó a tres centrales y dos carrileros pero hizo cambios en el centro del campo, donde se cayó Christian Rivera, y también en la delantera, en la que Juan Otero descanso para que en su lugar entrase Mario González.



El Cartagena llegaba a El Molinón en un buen momento a pesar de la derrota de la pasada jornada ante el Valladolid y se plantó en el césped con un sistema muy defensivo pero en el que los delanteros trataban de obstaculizar la salida de balón de los rojiblancos.





El Sporting fue dominador absoluto en la primera parte aunque ese control del balón no se tradujo en un disparo a puerta hasta el minuto 17, fue a cargo de Mario González pero Lizoain no tuvo problemas para detenerlo mientras los murcianos apenas lograban pasar del centro del campo y soloregistraron una llegada al área asturiana.



Pasada la media hora, un centro de Nacho Martín sorprendió a los centrales cartageneros para que Mario González, que ya anotó la pasada semana en Anduva tras no haber contado apenas con minutos desde su llegada en el mercado de invierno, rematara a placer de cabeza desde dentro del área pequeña y Lizoain no acertara a rechazar el balón que se coló a media altura para adelantar al Sporting.



Antes del descanso, el Sporting pudo haber marcado el segundo en una acción individual de Cote, muy activo durante todo el partido, pero su disparo cruzado se estrelló en el poste con Lizoain ya batido.

Juntos ?? y fuertes ?? hasta el final. pic.twitter.com/IHab2kN0Ln — Real Sporting (@RealSporting) April 13, 2024

La primera ocasión de la segunda parte también fue local y muy clara, pero el remate de Mario González se encontró con el larguero y Calero decidió entonces realizar un triple cambio para dar entrada a Ortuño, Real y Narváez en el conjunto visitante, que pasó a tener más posesión y a llegar con más peligro al área.



Jairo probó suerte pero su disparo salió excesivamente cruzado y la respuesta rojiblanca fue una contra que culminó con un centro de Cote rematado por Djurdjevic y detenido por Lizoain para dar paso a una fase de dominio cartagenero ante un Sporting impreciso y nervioso tras el rosario de cambios ordenado por Ramírez.





A quince minutos para el final el técnico sportinguista hizo reaparecer a Gio Zarfino tras 14 meses lesionado y el uruguayo fue recibido con una gran ovación porque los aficionados que no olvidan el gran esfuerzo realizado por el jugador la pasada temporada en la que jugó muchos partidos lesionado.



El Cartagena no se dio por vencido y buscaba al menos el empate que evitó Diego Sánchez al adelantarse a Ayllón cuando iba a empujarla al fondo de la red, una ocasión a la que siguió otra en la que Fontán estuvo a punto de lograr el empate de cabeza y a un cierre de partido con una gran intervención del meta local Yáñez.

FICHA DEL PARTIDO:

1.- Sportíng: Yáñez, Rober Pier, Insua, Diego Sánchez, Cote (Izquierdoz m, 69), Hassan (Guille Rosas m, 69, Nacho Martín, Nacho Méndez (Roque Mesa m, 76), Gaspar Campos (Gio Zarfino m, 76), Mario González (Queipo m, 61) y Djurdjevic.

0.- Cartagena: Lizoain, Diego (Arnau m, 69), Alcalá, Gonzalo Verdú (Ortuño m,55), Fontán, Calero, Musto, Andy, Luis Muñoz (Real m, 55), Jairo (Ayllón m, 80) y Darío (Narváez m,55).Goles: 1-0, Mario González (M,32).

Árbitro: Sesma Espinosa. Mostró tarjetas amarillas a Rober Pier (m,47), Luis Muñoz (m, 49), Djurdjevic (m,54), Ramírez (m, 87), Fontán (m, 89).

Incidencias: 19.594 espectadores.