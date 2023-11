Puado, héroe y villano del Espanyol, da un punto al Eibar con un gol en propia puerta en el 97'

El Espanyol ya cantaba victoria tras remontar el 0-1 del Eibar, a los seis minutos, con dos dianas de Puado en el 47 y el 54, pero se encontró con un rival insistente que forzó el empate en una jugada a balón parado en el 98.



Los catalanes, que llegaban al pulso tras dos derrotas seguidas, vieron como el conjunto armero sacaba un punto el Stage Front Stadium. Todo gracias a un centro de Aketxe que remató Berrocal de cabeza y que acabó dentro tras rebotar en Puado, héroe de la noche hasta entonces.





El Eibar arrancó con fuerza y desmontó cualquier guion previsto. Jon Bautista, después de una asistencia de Aketxe, adelantó a los suyos a los seis minutos tras desarbolar a una renovada defensa blanquiazul, con línea de cinco. El cuadro armero no tuvo problemas en controlar el choque después de su diana.



Parecía que el choque se le iba de las manos al Espanyol. De hecho, el Eibar, muy cómodo, engordó la distancia con otro tanto de Joan Bautista, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Las sensaciones no eran buenas, pese a que el Espanyol siguió insistiendo y recogió el premio al borde del descanso.



Puado avisó en el minuto 41 con un disparo al palo. Sin embargo, el canterano no se conformó con estrellar el balón en la madera y, en el 47, firmó el empate. Jofre Carreras asistió al delantero, que conectó con precisión el pase y abrió un nuevo partido en la segunda mitad.

En la reanudación, el guion también cambió pronto, aunque en esta ocasión a favor de los catalanes. Martin Braithwaite encaró al meta Luca Zidane buscando el segundo y el portero le derribó. El colegiado señaló penalti y Puado, de nuevo protagonista, fue el encargado de adelantar al Espanyol en el 56.



El trabajo del Eibar, que dominó la primera parte, se derrumbó en el Stage Front Stadium. El empuje de Stoichkov tras el tanto encajado dejó claro que el duelo no iba a ser ningún paseo para el anfitrión. Sin embargo, los periquitos no corrieron excesivos riesgos y no abrieron espacios.



Los de Luis García hasta estuvieron cerca del 3-1 gracias a un remate de Puado, con asistencia de Cabrera, que se fue por poco cerca de la línea de fondo. El Eibar, por su parte, no bajaba los brazos y Konrad obligó a lucirse al portero Pacheco buscando el empate en el luminoso.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Su insistencia tuvo premio. Eketxe sacó una falta desde la banda derecha y Berrocal, en el segundo palo y sin ninguna marca, remató de cabeza. El balón fue al palo, rebotó en Puado y acabó en el fondo de la red en el minuto 98, ya sin tiempo para más cambios en el marcador.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - RCD Espanyol: Pacheco; Jofre Carreras (Ramon Ramos, min.82), Sergi Gómez, Gragera (Roger, min.82), Víctor Ruiz (Cabrera, min.49), Brian Oliván; Edu Expósito (Óscar Gil, min.82), Aguado, Pere Milla (Salvi Sánchez, min.76); Puado y Braithwaite.

2 - SD Eibar: Luca Zidane; Tejero (Corpas, min.66), Berrocal, Arbilla, Ríos Reina (Cristian, min.77); Sergio Álvarez, Matheus Pereira (Vencedor, min.77); Aketxe, Mario Soriano (Konrad, min.83), Stoichkov y Bautista (Rahmani, min.83).

Goles: 0-1, min.6: Bautista; 1-1, min.47: Puado; 2-1, min.56: Puado; 2-2, min.98: Puado (propia puerta).

Árbitro: López Toca (comité cántabro). Amonestó a Tejero (min.37).

Incidencias: partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 18.096 espectadores.