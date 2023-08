Pep Guardiola: "Bernardo tiene contrato, le queremos y él quiere seguir"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, fue claro sobre el posible interés del FC Barcelona en hacerse con los servicios de Bernardo Silva, jugador que tiene contrato y al que el técnico 'citizen' quiere retener, además de asegurar que el luso quiere seguir en el Etihad Stadium.

"Bernardo Silva es muy importante para nosotros. Queremos que se quede y lo haremos todo. Sustituir a estos jugadores es muy difícil, pero quiere estar aquí", aseguró Guardiola en rueda de prensa previa a la Community Shield, en la que se medirán al Arsenal.

Tras perder a Riyad Mahrez y a Ilkay Gündogan --se fue libre al Barça, precisamente--, el de Santpedor no quiere más bajas de peso en el equio. "Perder a Kyle Walkder y Bernardo sería muy difícil. Por eso vamos a hacer todo lo posible para retenerlos", reiteró.

Pep Guardiola on Josko Gvardiol, Bernardo Silva and Kyle Walker ??? ?? pic.twitter.com/dCnmDIlumj — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 4, 2023

Por otro lado, reconoció que no quiere jugadores que estén a disgusto en su equipo. Por lo que si Silva quisiera salir, empezarían las posibles negociaciones. "No quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí. Quiero trabajar con chicos que quieran quedarse y aceptar mis decisiones y mi trabajo", recordó.

"Tendríamos que recibir una oferta, y no hemos recibimos una oferta. Una oferta correcta. Bernardo es nuestro jugador y le queremos. Si lo quieren, que tomen un avión y vengan aquí, y hablarán con nuestro director deportivo y nuestro CEO para llegar a un acuerdo", avisó.

En resumen, reiteró que lucharán por mantener a Bernard Silva en sus filas. "Lucharemos hasta el final. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero no va a pasar nada si ambos clubes no llegan a un acuerdo. Porque son jugadores muy importantes que hay que reemplazar y acudir al mercado, y los sustitutos no cuestan ni 10 ni 50 millones, no", aportó.