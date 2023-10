Kaba arrebata un punto al Almería en el 94' y da la victoria a Las Palmas

La UD Las Palmas sacó provecho este sábado de la crisis del Almería y se llevó los tres puntos del Power Horse Stadium (1-2) con un gol de Sory Kaba en el minuto 93.



El equipo canario marcó primero, en el minuto 22 por medio de Munir, y el Almería logró igualar el choque en el 71 con una diana de Ramazani que hizo soñar a la afición almeriense, pero Las Palmas dio el golpe definitivo con el tanto de Kaba.La primera parte la manejó la UD Las Palmas como quiso ante un Almería nervioso y que intentó acabar con la posesión del conjunto insular con una presión alta, pero no le dio resultado y nunca fue dueño del balón.



El Almería, incapaz de hacer daño, abusó del pelotazo arriba y en defensa volvió a cometer errores trascendentes.En el minuto 20, un disparo de Marvin Park lo despejó Fernando a saque de banda, una acción que dio origen al 0-1. Marvin se fue de sus tres marcadores y Munir, que acudió al primer palo, firmó el primer tanto del duelo adelantándose a César Montes. En el minuto 26, Kirian Rodríguez lanzó un tiro envenenado que despejó con apuros Fernando Martínez a saque de esquina. Fue la última ocasión de gol de la primera parte.

En la segunda parte se vio otro Almería, también porque Las Palmas defendió más atrás y el balón fue para los rojiblancos. También mejoró el equipo indálico por la entrada de Mendes y el cambio de Pozo a la izquierda. En el minuto 48, un disparo de Adrián Embarba lo paró con dificultades Álvaro Valles, en el primer tiro en todo el partido entre los tres palos del equipo local.



La entrada de Ramazani revolucionó al Almería. Una acción del belga acabó con un remate de Baptistao que obligó a Álvaro Valles a emplearse a fondo (m.70). La siguiente, fue la del empate. Un balón filtrado por Robertone, en el minuto 71, lo aprovechó Ramazani para, tras deshacerse de Álex Suárez, lanzar un zapatazo al palo derecho al que no llegó Álvaro Valles. Hasta el final del partido, apenas hubo acciones de peligro, hasta que en el minuto 93 un balón colgado por Alberto Moleiro acabó en los pies de Sory Kaba, que firmó el 1-2 con un disparo cruzado. Una nueva derrota para el Almería, que no todavía no ha ganado en esta Liga.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - UD Almería: Fernando Martínez; Alejandro Pozo, César Montes, Chumi, Álex Centelles (Houboulang Mendes, m. 56); Adrián Embarba, Idrissu Baba (Sergio Arribas, m. 46), Dion Lopy, Lucas Robertone (Gonzalo Melero, m. 80); Lázaro Vinicius (Lázaro Vinicius, m. 62) y Leo Baptistao (Marciano, m. 85).

2 - UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Saúl Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Munir (Alberto Moleiro, m, 69), Javi Muñoz, Máximo Perrone (Loiodice, m. 68), Kirian Rodríguez, Marvin Park (Julián Araujo, m. 80) y Marc Cardona (Sory Kaba, m. 59).

Goles: 0-1, m. 22: Munir. 1-1, m. 71: Largie Ramazani. 1-2, m. 93: Sory Kaba.

Árbitro: Hernández Maeso, del comité extremeño. Amonestó a Idrissu Baba (m. 17), Lucas Robertone (m. 30) y César Montes (m. 31), del Almería, y a Sergi Cardona (m. 43), de la UD Las Palmas.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada disputado en el Power Horse Stadium ante 12.132 espectadores.