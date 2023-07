Arda Güler: "Quiero ser una leyenda del Real Madrid"

Arda Güler ha sido presentado este viernes en la ciudad deportiva de Valdebebas por el presidente Florentino Pérez con el dorsal 24. Antes de su presentación, el futbolista superó el reconocimiento médico en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, antes de firmar el contrato por seis años que le une al Real Madrid hasta el año 2029.

Antes de ver a Gúler con su nueva camiseta, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dio la bienvenida a su último fichaje, un jugador "de enorme talento que era pretendido por los grandes clubes" y que aseguró "hace realidad su gran sueño".

El discurso del presidente madridista encontró un momento inesperado cuando Güler, en una pausa por aplausos en las palabras de Florentino, subió al escenario antes de tiempo. Se quedó escuchando junto al máximo mandatario del club blanco, que continuó su alocución.

"Siempre que llega un nuevo jugador al Real Madrid genera una especial alegría en sus millones de seguidores. Hoy fortalecemos el presente y el futuro. Este equipo está protagonizando uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestra historia y eso ha sido gracias a noveles y leyendas", inició Florentino.

Con la madre de Güler sin poder aguantar las lágrimas de emoción en primera fila desde que se inició la presentación, Florentino Pérez se dirigió a la familia del joven futbolista: "Es un día muy especial porque llega un joven jugador que sueña con triunfar en el mundo del fútbol y en el Real Madrid. Un jugador de enorme talento que era pretendido por los grandes clubes del fútbol europeo y mundial", valoró.

"Su talento y trabajo le han llevado a formar parte del Real Madrid. Gracias por haber elegido este escudo y camiseta. Llegas al club de las catorce Copas de Europa, muchas de ellas las has visto conseguir con tantos jóvenes. Has crecido viendo como conseguir estos triunfos y estoy convencido de que has soñado con levantar esos títulos", añadió.

"Tienes el mayor desafío de toda tu carrera. Te espera el Bernabéu y una afición que te dará todo y apoyará hasta el final. Te esperan millones de madridistas que ya te ven como uno de los nuestros y te ayudan a soportar la presión de ser jugador del Real Madrid. Conlleva una gran responsabilidad. Desde hoy eres referente para esas personas", dijo.

Tras el discurso del presidente, Güler aseguró sonriente que quiere “ser una leyenda del Real Madrid”. Con tan solo 18 años, el mediapunta ya hizo historia con el Fenerbahçe, al conquistar la Copa de Turquía 2023 y ser elegido como mejor jugador de la final. También se convirtió en el jugador más joven en marcar con la absoluta turca.