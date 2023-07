Arda Güler, quinto fichaje del Real Madrid

El turco Arda Güler, centrocampista de 18 años se ha convertido este jueves en nuevo futbolista del Real Madrid. El conjunto merengue se ha adelantado a otros grandes de Europa, entre los que se encontraba el Barcelona, para hacerse con la perla del Fenerbahçe. El jugador firma hasta 2029 y vestirá de blanco las próximas seis temporadas. Será presentado este viernes a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El padre del jugador Umit Güler había avanzado la noticia que el club español ha confirmado con un vídeo en redes sociales sacado de una serie de televisión. En la escena subida por Güler, cuando un personaje pregunta "¿Por qué no vamos a Barcelona?", el protagonista responde: "Sólo voy al Real Madrid".

El contrato del futbolista de 18 años incluye una cláusula en su contrato que indica que el equipo que le fiche tendrá que cederle al Fenerbache el 20% de una posible venta futura. Güler se unirá al primer equipo el 10 de julio, cuando el Real Madrid vuelve a los entrenamientos tras las vacaciones de verano. Tras esto, tendrá toda la pretemporada para ver si se queda o si sale cedido para no parar la proyección que tiene. La operación le ha costado al Real Madrid 20 millones de euros fijos, más otros 10 en variables y ese 20% de una futura venta.

