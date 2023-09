Lucas Boyé rescata un punto para el Granada en el derbi andaluz contra el Betis

El Granada cortó una racha de tres derrotas seguidas al empatar este jueves (1-1) en un emocionante e igualado duelo andaluz ante el Betis, que suma tres jornadas sin vencer aunque enlaza dos empates seguidos.

Tras una primera mitad de mejores ocasiones locales, el joven senegalés Assane Diao adelantó al Betis al inicio del segundo tiempo y empató después el argentino Lucas Boyé para el Granada, con los dos equipos buscando hasta el final el triunfo sin conseguirlo.

Salió dominador el Betis, teniendo la posesión de balón y metiendo miedo con una galopada tremenda de Assane Diao mal concluida por el joven atacante en su estreno como titular verdiblanco después de que disputara sus primeros minutos la pasada semana en Glasgow ante el Rangers en la Liga Europa.

El Granada, con más velocidad y verticalidad que posesión, empezó a acumular ocasiones hasta convertir al chileno Claudio Bravo en el salvador de los suyos.



Ignasi Miquel, el albanés Myrto Uzuni y Antonio Puertas se toparon con las sensacionales intervenciones del meta, aunque la opción local más clara fue una espectacular jugada individual de Lucas Boyé que acabó con el balón en el poste.



En el tramo final del primer tiempo volvió a recuperar el timón del juego el Betis, aunque sólo inquietó la meta local con un cabezazo del argentino Germán Pezzella que no encontró portería.



Se lesionó en los minutos finales del primer tiempo, aquejado de problemas musculares, el albanés Myrto Uzuni, y comenzó mejor la segunda mitad el Granada, pero el Betis no perdonó la primera que tuvo y Assane marcó en el minuto 51 el 0-1 con un chutazo desde fuera del área ante la pasividad de la zaga local.



No reaccionó el Granada tras el gol y fue el Betis quien pudo sentenciar, primero con dos ocasiones de Isco Alarcón, una que salvó el meta portugués André Ferreira y otra con el balón fuera por poco, y después con un gol de Chadi Riad cuya anulación por fuera de juego fue confirmada por el VAR tras varios minutos de consulta.

Los cambios sentaron bien al Granada y en el minuto 67 llegó el tanto del empate, marcado por Lucas Boyé tras una perfecta asistencia desde la derecha de Bryan Zaragoza.



Los dos equipos buscaron sin apenas reservas la victoria en el cuarto final de choque, con André salvando al Granada ante Rodri Sánchez y Bravo haciendo lo propio para el Betis con un paradón ante José Callejón.



Las últimas ocasiones del choque, sin tino, fueron para el bético Borja Iglesias y para el israelí Shon Weissman por parte local en un largo tiempo añadido en el que pudo ganar cualquiera.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Granada: André, Ricard, Ignasi Miguel, Torrente, Carlos Neva, Gumbau (Petrovic, m.73), Gonzalo Villar (Sergio Ruiz, m.62), Melendo (Callejón, m.62), Antonio Puertas (Weissman, m.73), Uzuni (Bryan, m.38) y Lucas Boyé.

1 - Betis: Bravo, Aitor Rubial, Pezzela, Chadi, Abner, Guido, Guardado (William Carvalho, m.72), Abde (Rodri, m.58), Isco (Marc Roca, m.81), Ayoze (Borja Iglesias, m.72) y Assane (Juan Cruz, m.81).

Goles: 0-1, M.51: Assane. 1-1, M.67): Lucas Boyé.

Árbitro: García Verdura (Comité Catalán). Mostró cartulina amarilla a los locales Gumbau (m.3) e Ignasi Miquel (m.74) y al visitante Aitor Ruibal (m.88).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 18.936 espectadores, cerca de un millar de ellos aficionados béticos.