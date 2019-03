Muniain: "Las lesiones han marcado mi trayectoria"

Jaime Mata, delantero del Getafe, reconoció que "es un caso atípico" el que protagoniza con su primera llamada para la selección española a sus 30 años y después de una trayectoria en la que no llegó al fútbol profesional hasta hace cuatro años.

"Soy un poco la novedad, un caso atípico al llegar a la absoluta con mi edad y trayectoria. Genera un poco más de inquietud, pero estoy adaptado al ritmo de los entrenamientos y a la selección. Estoy muy feliz", confesó en su primera rueda de prensa como internacional.

Mata se mostró humilde, sin sentirse nadie para dar consejos pese a haberse convertido en un ejemplo para los futbolistas, de que con esfuerzo el sueño puede llegar sea cual sea su edad.

"En mi caso, consejos no soy nadie para dar, lo único que puedo decir, porque lo he visto reflejado en mi trayectoria, es que hay que disfrutar cada etapa de tu vida futbolística. Luego todo depende de factores externos también para legar lejos, pero disfrutar del día a día es lo más importante", manifestó.

Además defendió que en el presente ha cambiado la vida del futbolista y 30 años no son muchos para un delantero. "Hoy en día en el mundo del fútbol se va viendo que la vida del deportista va siendo más larga, nos cuidamos mucho más a nivel deportivo, alimentación y descanso", explicó.

"Hace que la vida deportiva sea más larga, el rendimiento se puede alargar y tener 30 no te hace ver el final. Hay gente que mete muchos goles en ligas con más de 30 y eso muestra que puedes rendir al máximo nivel", añadió.

Con la selección española de Luis Enrique Martínez encontrará Mata un nuevo estilo de juego. Destacó la rapidez con la que los futbolistas se adaptan a los cambios. "De cara a los diferentes sistemas, los jugadores vamos cambiando de clubes, de entrenadores y cada uno tiene su estilo. Te vas adaptando a todos. No hay problema en adaptarse rápido, tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que se nos pida", sentenció.

Iker Muniain, delantero del Athletic Club, regresa a la selección española absoluta pasados siete años de su estreno, con la intención de "disfrutarlo como la primera vez", en el éxito de un futbolista que ha superado dos graves lesiones de rodilla, que confesó "han marcado" su camino.

"Hace 7 años que debuté con la absoluta en Málaga, en 2012, y desde entonces ha habido lesiones importantes de las que he conseguido sobreponerme. Ahora que llegan cosas bonitas voy a saborearlas con más ganas. La ilusión por venir a la selección siempre está intacta y quiero disfrutarlo como la primera vez", reconoció con ilusión en rueda de prensa.

Muniain hizo historia en la selección sub'21 y es el momento de intentar hacerla con la absoluta. "Debuté con 19 años, luego siguió mi trayectoria con la sub'21. Llegó la primera lesión cuando estaba a buen nivel, tuve que tener una recuperación, cuesta volver a empezar y cuando estaba a punto vino la segunda lesión".

"Las lesiones han marcado la trayectoria. No he podido tener mi mejor versión y nivel. Una vez que lo he recuperado, el seleccionador me da la oportunidad y estoy para demostrar lo que tengo dentro", añadió.

Esa superación de Muniain centró su comparecencia ante los medios. El jugador del Athletic Club recordó las dificultades que ha tenido tras cada duro golpe y como ha cambiado muchas cosas de su preparación para lograr regresar a su nivel.

"Cuando tienes una lesión grave de rodilla, luego caes en lesiones musculares. Llevo un año que me encuentro bastante bien, últimamente he encontrado al nivel que me gusta jugar y sentirme en el campo. He hecho méritos y se ha visto recompensado", afirmó.

"He cambiado bastante la mentalidad. Tener ese tipo de golpes bajos que te hacen empezar de cero, te hace reflexionar y valorar las cosas de otra manera, entrenarte de otra forma, cambiar las rutinas. Me ha llevado a recuperar mi nivel, aunque en momentos de bajón lo ves todo un poco gris. Con trabajo y constancia luego se saborean más las cosas y te sientes orgulloso de haberlo superado".

La fórmula de Luis Enrique para la selección española, llamar al jugador que mejor momento de forma muestra en su equipo, es la adecuada para Muniain. "Es bueno que tire por este camino", dijo. "Al final el jugador se gana el mérito de estar por lo que hace con su equipo y el mister selecciona a los jugadores por su momento de forma. Abre las puertas a todos los que muestran buen nivel para estar en la selección", sentenció.

Fabián Ruiz, centrocampista internacional español del Nápoles, recibió el alta hospitalaria en la mañana de este jueves, mejorado de la gripe A que le ha apartado de la convocatoria de España para los dos primeros partidos de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020.

Fabián ingresó el lunes en el Hospital Sanitas La Moraleja tras presentarse a la concentración de la selección española con un cuadro de fiebre alta y problemas respiratorios. Bajo la supervisión de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el jugador ha permanecido ingresado hasta mostrar una mejoría que le permite regresar hoy a su domicilio en Nápoles.

Los servicios médicos de la selección española y del Nápoles han estado en todo momento en contacto, con informes médicos sobre la evolución de la gripe A que provocó que Fabián fuese desconvocado y su lugar lo ocupase Saúl Ñíguez.