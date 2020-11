Luis Enrique: "No he estado preocupado por la falta de gol; Morata es otro jugador desde su vuelta a Italia"

Luis Enrique Martínez compareció ante los medios de comunicación este viernes tras anunciar una lista de convocados en la que la gran novedad fue la incorporación del centrocampista Marcos Llorente, del Atlético de Madrid: "Es muy completo. Le preguntaré dónde se encuentra más a gusto. Empezó de pivote y ahora se incorpora a jugadas de ataque, sabe interpretar esas situaciones de juego. Le veo en cualquier posición del campo. Hay veces que traes jugadores y ocurren cosas que te sorprenden, y es lo que espero con los jugadores que llegan", dijo en referencia al jugador madrileño.

En la rueda de prensa, volvió a cuestionarse si, en la confección de la lista, influye el momento de los clubes de procedencia de los jugadores: "Creo que la clasificación influye en el estado de forma y en la motivación de los jugadores, pero también hay excepciones. Siempre digo que hay una lista inicial de 60 jugadores". En ese sentido, especificó que, con la poca presencia de jugadores del Atlético de Madrid (dos, en esta ocasión) "no hay nada de especial. No ha habido vetos y ni decisiones que tomar".

"Jugar en el Madrid en el Barça o Atlético implica más dificultad, pero es que me interesa muy poco saber de qué equipos vienen uno u otro. Me da igual, lo que quiero es que sean de la Selección, y siempre les recuerdo a los jugadores que no están en su equipo, sino en la selección", explicó el seleccionador.

La vuelta de Álvaro Morata es otra de las sorpresas: "Convoco a Morata porque Álvaro desde que ha vuelto a la Juventus se le ve otro jugador, con confianza y sus números lo indican. Ha mejorado sus números y tiene una actitud en ataque y defensa como a mí me gusta".

Preguntado por la falta de gol de la Selección Española, Luis Enrique respondió que "en absoluto lo estoy. Ni lo estuve, ni lo estoy... y espero no estarlo. Serán los resultados lo que lo indiquen".

De Pedri, convocado por la Sub-21, dijo que "cualquier jugador de la Sub-21 tiene las puertas abiertas de la Absoluta", y de Ansu Fati volvió a insistir en que "dentro del campo le he visto muy bien". Sobre la vuelta de Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, "siempre me ha gustado. Como persona, es un diez. Y a nivel futbolístico, le vamos a pedir otras cosas".

"Seguramente en la lista del Europeo haya cambios"

No queda mucho tiempo en el calendario de cara a la Eurocopa, y Luis Enrique prevé cambios "porque habrá cosas como lesiones, sanciones u otras situaciones que no podemos controlar".

En cualquier caso, el técnico dejó claro que el grupo de convocados no es algo cerrado. Lo hizo en respuesta a una pregunta que le cuestionó por las ausencias obligadas, por lesión, de Tiago, Diego Llorente o Rodrigo: "Lo que nos beneficia de esta situación es que no tengo la intención de cerrar un grupo. Más viendo las bajas que hay, que son continuas, y sabiendo que lo del Covid nos puede afectar los próximos meses. Cuanto más abierto sea el abanico, más posibilidades tenemos".

La otra gran pregunta es saber si España llegará a la gran cita europea con garantías: "Las fechas no podemos cambiarlas. Es tiempo más que de sobra para llegar ilusionados. La dificultad está en mostrarlo dentro del campo, y eso más difícil. Pero no hay excusas".

Antes, toca resolver el papel en la UEFA Nations League: "En la primera edición estuvimos muy cerca, y creo que hicimos méritos para estar en la Final Four. Ahora se da una situación muy parecida, tenemos que refrendarlo en dos partidos".