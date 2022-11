Hugo Guillamón, heredero del dorsal 15 de Sergio Ramos en la Selección: "Siempre me he fijado en él"

El jugador de la selección española Hugo Guillamón aseguró que "sumará" y ayudará a la 'Roja' donde haga falta en este Mundial de Qatar 2022 que afronta con gran ilusión y la convicción de disfrutar de la experiencia, sin querer ver a España dentro del grupo de favoritas pues cree que verse superior al resto es una "equivocación".

"En la selección casi siempre he jugado de central, el míster me comenta que confía en mí y que sabe que puedo jugar en las dos posiciones (central y pivote). Lo importante es ayudar al equipo, donde toque sumar, yo sumaré. Y luego, ya es decisión del míster", manifestó en rueda de prensa.

Guillamón, tres veces internacional absoluto y debutante en una gran cita, aseguró que el seleccionador, Luis Enrique Martínez, le transmite "siempre desde el primer día" confianza y le pide que haga lo mismo que hace en el Valencia CF.

"Tiene un 'staff' que nos analiza mucho y nos dice qué mejorar, siempre me ha transmitido confianza en lo que hago y en lo que él cree que puedo aportar a la selección", aportó.

Además, desveló que el técnico asturiano le llamó poco después de dar la convocatoria. "Luis Enrique me llamó cuando salió la lista, me felicitó. Él también tiene experiencia en Mundiales y me dijo que era una experiencia única que la iba a disfrutar muchísimo. Le agradezco todo lo que me dijo", se sinceró.

"Jugar un Mundial siempre es especial y más aún si es el primero. Desde que salió la lista, son días de mucha ilusión y de ganas de entrenar con el grupo y estar con ellos. Es una experiencia que hay que aprovechar", reconoció el jugador nacido en San Sebastián.

En cuanto a la mezcla de veteranía y juventud del grupo, cree que es la situación idónea. "Los jóvenes podemos aportar esa vitalidad y ambición, esas ganas de comernos el mundo. El grupo está muy compensando entre veteranos y jóvenes. Su experiencia nos viene de lujo a nosotros y creo que nos va a ayudar mucho", manifestó.

Heredero del '15' de Sergio Ramos

Sobre su dorsal, el número 15, reconoció que había poco donde elegir pero que le gusta. Y, en parte, por ser un dorsal que llevó el ahora ausente Sergio Ramos. "Es un dorsal que me gusta, que ya llevé en mi primer año en el Valencia. Por supuesto, Sergio es un referente y una leyenda para todos los jugadores, he crecido viéndole jugar y siempre fijándome en él e intentando hacer lo que hacía. Es una elección que al final quedaban pocos números, era de los últimos en elegir, y al final cogí el '15'", explicó.

Sergio Ramos y Eric García, en un encuentro con España





Preguntado por los favoritos a ganar, fue claro y tajante: "No creo que haya un favorito claro". "El tema de los favoritos es complicado de medir. Vamos a ir partido a partido. Primero jugamos contra Costra Rica y no miramos más allá. Las selecciones que piensen que pueden ser favoritas o que están por encima de las demás, se equivocan. Es un torneo largo y hay que ir paso a paso", valoró.

En otro orden de cosas, aseguró en tono distendido que es bueno que Luis Enrique vaya a ser 'streamer' durante el Mundial y esté, así, en contacto con la afición. "Es una forma de acercarse a la gente, que está creciendo mucho en los últimos tiempos. Es algo natural que a la gente creo que le va a gustar y seguro que lo va a apoyar", señaló.

Por último, dio detalles de cómo compaginará su vida de estudiante con el Mundial. "El tema de la universidad siempre lo he llevado de forma natural. Mi familia me decía que siguiera estudiando y siempre lo he llevado al día. Es algo natural para mí. Lo importante ahora es estar aquí centrado en un Mundial y ya llegará lo otro", concluyó.