España remonta a Suiza en el debut de Santi Denia

España, 3 - Suiza, 2

Rodri Sánchez, con su gol en el minuto 44, y Rodrigo Riquelme, quien anotó en el 76 y el 81, brindaron a Santi Denia la victoria en su estreno en el cargo de seleccionador sub-21 de España en el amistoso disputado en Almería ante Suiza, que se adelantó hasta en dos ocasiones en el marcador por los errores defensivos de la defensa española (3-2).



Empezó con dudas defensivas el proyecto de Santi Denia en la sub-21. Con una pareja de centrales poco contundente a la hora de empezar las jugadas con balón, y así llegó el tanto inicial de Suiza. Pase flojo de Jon Pacheco a Nico González, de espaldas, que provocó el robo de Suiza y Dan Ndoye, el gran quebradero de cabeza para la defensa española en el encuentro, tanto por banda como por dentro, culminó con maestría ante Julen Agirrezabala el mano a mano en el minuto 7 de partido.



Le faltó tensión de inicio a España, más presente en la cabeza de los futbolistas la palabra "amistoso" que "prueba de nivel para el Europeo".



España se atascó, hasta que apareció Rodri Sánchez, y Suiza se creció al espacio. Otra vez con Ndoye como protagonista, 15 minutos más tarde de su gol, pero esta vez su disparo, apovechando un contragolpe tras un saque de esquina a favor de los de Santi Denia, se marchó fuera.



Reaccionó España al ritmo que empezó a marcar el futbolista del Betis Rodri. Un centro suyo, con el exterior, en el minuto 33 lo remató Abel Ruiz y se marchó rozando el travesaño. Un minuto más tarde, se repitió la jugada con distintos protagonistas: centro desde la derecha de Víctor Gómez y remate de Álex Baena que despejó el guardameta Suizo Keller.



Despertaba España en ataque a la par que los centrales no estaban finos. Hugo Guillamón se confió en exceso sacando el balón y cedió el esférico dentro del área al equipo suizo, que no acertó a generar peligro y, tras el gol de Rodri Sánchez en el minuto 44 con un gran disparo desde fuera del área, con la zurda, al palo largo, Jon Pacheco volvió a estar blando en el despeje. Sin embargo, Agirrezabala evitó el 1-2 al filo del descanso.



Los 15 minutos de parón sirvieron para que Santi Denia pusiera orden y España mejorase su imagen. Profundidad por ambos costados desde los laterales y ocasiones, pero faltó acierto en los últimos metros en dos disparos del capitán Abel Ruiz.



No aprovechó esta mejoría España y otro error en defensa lo aprovechó Suiza para volver a adelantarse. Juan Miranda empujó de forma clara, con los dos brazos, a Ardon Jashari para evitar el remate a un centro y el colegiado francés Jeremie Pignard no dudó en señalar penalti. Tampoco dudó Imeri, quien definió fuerte arriba a la izquierda; imparable para Agirrezabala y el 1-2 subió al marcador en el minuto 63.



Un varapalo para España cuando más conectada al encuentro estaba, y solo los cambios de Santi Denia pudieron reactivarla. De efecto inmediato el de Sergio Camello, que en el primer balón que tocó cedió el balón atrás a Rodrigo Riquelme 'Roro', quien ingresó en el terreno de juego en el minuto 66, y este superó a Keller con un remate de primeras 10 minutos más tarde.



Llegaron los primeros cambios de Suiza y el efecto fue totalmente contrario a los de España. Nada más ponerse de nuevo el balón el juego, 'Roro' controló dentro del área un pase de Aimar Oroz, quien también entró desde el banquillo, escorado al lado izquierdo, disparó y rozó en Miranda para hacer imposible a Keller detener el esférico.



Remontó España en 5 minutos. Justo antes de que el partido entrase en un carrusel de cambios y firmando un resultado que permitió empezar con victoria la andadura de Santi Denia con la sub-21, que tendrá el próximo martes 28 de marzo una prueba de nivel aún más dura, contra Francia.





FICHA DEL PARTIDO

3 - España: Agirrezabala; Víctor Gómez (Arnau Martínez, m.75), Guillamón (Mario Gila, m.66), Pacheco (Paredes, m.87), Miranda (Manu Sánchez, m.87); Nico González (Antonio Blanco, m.66), Oihan Sancet (Aimar Oroz, m.75); Sergio Gómez (Rodrigo Riquelme, m.66), Baena (Camello, m.75), Rodri Sánchez (Barrenetxea, m.88); y Abel Ruiz (Pablo Barrios, m.87).



2 - Suiza: Keller; Omeragic, Stergiou, Vouilloz, Blum; Sohm (Von Moos, m.80), Jashari, Males (Di Giusto, m.80); Ndoye (Beloko, m.80), Imeri (Krasniqi, m.85) y Stojilkovic (Hajdari, m.85)



Goles: 0-1, min.7: Ndoye. 1-1, min.44: Rodri Sánchez. 1-2, min.63: Imeri, de penalti. 2-2, min.76: Rodrigo Riquelme. 3-2, min.81: Rodrigo Riquelme.



Árbitro: Jeremie Pignard (Francia). Amonestó a Miranda (m.62), Oihan Sancet (m.70) por parte de España y a Imeri (m.70) en Suiza.



Incidencias: Partido amistoso de preparación para el Europeo sub-21 -que se disputará del 21 de junio al 8 de julio en Georgia y Rumanía; y para el que están clasificadas ambas seleccciones-, disputado en el estadio Power House de Almería ante unos 13.000 espectadores.